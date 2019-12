Knorpelschaden: Lange Pause für Leistungsträger Dorian Diring

Mannheim.Die schlimmen Befürchtungen sind eingetroffen: Wie Fußball-Drittligist SV Waldhof am Montag mitteilte, hat sich Leistungsträger Dorian Diring beim 0:0 gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag einen Knorpelschaden im linken Knie zugezogen. Die Ausfallzeit des 27-jährigen Franzosen hängt von der Art der Therapie ab. Sollte der Schaden mit einer Glättung behoben werden können, fehlt Diring zwischen zwei und drei Monaten, sollte eine Transplantation des Knorpels vonnöten sein, ist allerdings mit einem Ausfall von acht bis zwölf Monaten zu rechnen.

Die Verletzung des Topscorers (4 Tore/9 Vorlagen) trifft die Mannheimer hart. Nach dem Aufstieg in die 3. Liga hat sich Diring zu einem absoluten Eckpfeiler im Mittelfeld des SVW entwickelt, der Laufstärke, Qualitäten als Standardschütze und einen guten Torriecher miteinander vereint. „Das ist ein herber Verlust für uns als Mannschaft. Er war zuletzt in einer richtig guten Form. Wir wünschen Dori alles Gute für die kommenden Monate und werden ihn bei seinem Heilungsprozess unterstützen wo wir nur können. Jetzt müssen andere in die Bresche springen – vor allem aber müssen wir als Mannschaft zusammenhalten“, sagte Trainer Bernhard Trares.