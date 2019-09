Koffi muss weiter warten

Mannheim.Ein Heimspiel gegen den Drittletzten Würzburg, der die schlechteste Defensive der 3. Liga aufweist, dazu ein Waldhof-Stürmer, der sich für seinen ersten Startelf-Einsatz seit Ende Juli viel vorgenommen hatte: Das Carl-Benz-Stadion war am Samstag wie bereitet für das erste Saisontor von Kevin Koffi. Doch auf seinen ersten Erfolg in der Liga muss der Torschützenkönig der Regionalliga Südwest 18/19 noch mindestens eine Woche warten.

„Wir haben gut angefangen und gleich ein Tor gemacht. Dann kam der Elfmeterpfiff, der dem Gegner Aufwind und Moral gegeben hat. Wir waren besser und hätten das Spiel besser verwalten müssen“, rätselte der 33-jährige Neuzugang von der SV Elversberg hinterher über die Ursachen, die zur ersten Saisonniederlage des SV Waldhof führten: „Ich kann es mir nicht erklären.“

Spätestens mit dem 1:1 nahm das Spiel auch für Koffi eine undankbare Wendung. Der Ivorer rackerte und ackerte, klärte auch Bälle in der Defensive. Eine echte Torchance ergab sich für den Mann, der den verletzten Torjäger Valmir Sulejmani ersetzen soll, aber erst in Minute 64. Sein Versuch mit der Hacke aus der Luft hätte wohl eine „Tor des Monats“-Nominierung nach sich gezogen, der Ball flog jedoch knapp über das Gehäuse der Würzburger.

„Ich weiß, was man erwartet“

„Es war nicht einfach für mich. Aber ich mache meine Spiele und stelle mich in den Dienst der Mannschaft. Ich bin ein Stürmer, ich weiß, was man von mir erwartet“, gab sich Koffi so selbstkritisch wie gelassen: „In der vergangenen Saison hatte ich nach zehn Spielen noch kein Tor geschossen und am Ende war ich Torschützenkönig. Ich weiß, dass nur der Knoten platzen muss – danach ist alles leichter.“ Genau genommen war Koffi 2018/19 in den ersten sieben Partien ohne Torerfolg geblieben, ehe er mit 19 Treffern in 26 Partien richtig loslegte. In Mannheim kam Koffi nach dem 1:1 gegen Meppen am zweiten Spieltag nur noch von der Bank: „Da ist es nicht einfach, ein Tor zu erzielen. Da muss man Geduld haben.“

Pech hatte Koffi, als er höchstens mit der Fußspitze im Abseits lag – und so das 2:2 durch Dorian Diring verhinderte (70.). „Ich habe mich auf den Ball gestürzt, um das Tor zu schießen und bin liegengeblieben. Ob es Abseits war, weiß ich nicht.“ Koffis Antwort auf die Frage, ob die erste Niederlage den SVW zurückwirft, klang wie ein Kommentar zu seiner eigenen Situation: „Nein. Wir bereiten uns vor wie immer und glauben an unsere Mittel.“ cpa

