Kohler: „Das wird auch Hoffenheim spüren“

Mannheim. Beim SV Waldhof wurde in den vergangenen Tagen nicht nur eifrig trainiert, sondern offenbar auch intensiv gerechnet. Und die Zahl, die dabei herauskam, bringt die lange Leidenszeit nochmals auf den Punkt: 5901 Tage sind am Sonntag vergangen, seitdem sich der SVW mit einem 1:3 beim VfB Lübeck im Mai 2003 aus dem Profi-Fußball verabschiedet hat. Doch spätestens seit dem Drittliga-Aufstieg geht der Blick nur noch nach vorne und die Rückkehr des Mannheimer Kult-Clubs in den Profi-Fußball ist spätestens am Sonntag (13 Uhr) Tatsache, wenn Schiedsrichter Robert Hartmann das Aufsteiger-Duell beim Chemnitzer FC anpfeifen wird.

Wie die jüngste Erfolgsgeschichte des SVW in der neuen, deutlich raueren Umgebung dann weitergehen wird, muss natürlich abgewartet werden, doch die Euphorie und das Potenzial in der Kurpfalz wird inzwischen auch bundesweit wahrgenommen. Nicht zuletzt Ex-Weltmeister Jürgen Kohler (Bild), beim Waldhof groß geworden und inzwischen U-19-Trainer beim Mitaufsteiger Viktoria Köln, traut den Blau-Schwarzen einiges zu.

Das mittelfristig ausgegebene Ziel 2. Liga findet Kohler „völlig richtig“ und kann sich auch vorstellen, dass die Hierarche in der Region nicht auf ewig in Stein gemeißelt ist. „Wenn das einigermaßen läuft beim Waldhof, dann wird das auch Hoffenheim spüren“, glaubt Kohler. Dann werde manch Nordbadener auch mal wieder ins Mannheimer Stadion gehen statt ins 50 Kilometer entfernte Sinsheim.

Bevor solche Zukunftsmusik Relevanz bekommt, muss der SVW aber zunächst einmal in der neuen Umgebung zurechtfinden - und das wird bereits mit Blick auf die erste Auswärtsaufgabe am Sonntag in Chemnitz schwierig genug. Denn die Ostdeutschen werden nach ihrer souveränen Meisterschaft in der Staffel Nordost ähnlich selbstbewusst wie der SVW ins Aufsteiger-Duell gehen - und die Mannheimer werden gleich zum Start von Personalsorgen beeinträchtigt.

Grippe grassiert

„Wir haben etwas die Grippe reinbekommen“, berichtete Trainer Bernhard Trares aus dem Trainingsbetrieb der vergangenen Tage und muss deshalb voraussichtlich auf Offensivkraft Gianluca Korte verzichten. „Die Wahrscheinlichkeit, dass er ausfällt, ist groß“, sagt der Coach und hat keine große Hoffnung auf einen Einsatz des technisch versierten Mittelfeldspielers.

Als Ersatz stünde Neuzugang Arianit Ferati zur Verfügung. Auch die beiden Linksverteidiger Marcel Hofrath und Mete Celik konnten zuletzt nur eingeschränkt trainieren. „Wir werden aber eine Mannschaft aufbieten, die auf jeden Fall bestehen kann“, sagte der Coach des Aufsteigers. Trares erwartet den Gegner als eine „in sich ruhende Mannschaft“, gegen die sein Team agieren wolle. „Wir möchten unser Spiel so weit wie möglich beibehalten“, setzt der 53-Jährige weiter auf das spielerische Element in der als „Zweikampf-Liga“ charakterisierten neuen Spielklasse, weiß aber auch, dass die Freiräume für seine Kreativspieler in Zukunft sicher kleiner werden.

Auch auf echte Auswärtsatmosphäre wird sich das Team um Coach Trares einstellen müssen. „An der Gellertstraße geht es immer heiß her“, weiß SVW-Kapitän Kevin Conrad, der nach zwei Jahren zu seinem Ex-Club zurückkehrt. „In Chemnitz ist das Publikum aber auch sehr kritisch. Wenn es mal nicht so läuft, kriegst du das dort sofort zu spüren“, hofft Conrad darauf, dass der SVW hier die Rolle der Spaßbremse übernehmen kann.

Die personellen Fragezeichen irritieren Conrad weniger. „In diesen Partien wird oft die Tagesform entscheiden“, sagt der SVW-Kapitän, der sich wie Trainer Trares allerdings schon noch Verstärkung wünscht - nicht zuletzt im direkten Umfeld des Abwehrchefs. Gesucht wird aber vor allem ein erfahrener Profi, der den zu Bayern II abgewanderten Timo Kern ersetzen kann. Zuletzt wurde der ehemalige U-21-Nationalspieler Max Christiansen gehandelt, für den Zweitligist Arminia Bielefeld keine Verwendung mehr hat. Im Rennen um den bundesligaerfahrenen Ex-Ingolstadter soll aber auch ein belgischer Club und ein deutscher Zweitligist sein. Waldhof-Sportchef Jochen Kientz wollte diese Spekulationen nicht kommentieren. „Wir schauen uns um. Es muss aber auch in unsere Rahmenbedingungen passen“, sagte Kientz. (mit dpa) Bild: dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019