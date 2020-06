Kollektiver Kniefall, Kuriosum auf dem Betze

Mannheim.Seit einer Woche spielt die 3. Fußball-Liga wieder – und sie schreibt seitdem einige Geschichten. Eine Auswahl:

Preußen Münster

Außer Spesen nix gewesen. 20 000 Euro kostete den SC Preußen die Reise zum Spiel beim FC Bayern München II. In Kleintransportern reiste der SCP am Dienstag erst nach Düsseldorf. Von dort aus ging es mit dem Flieger nach München, wo die Münsteraner – Stichwort Corona-Hygienekonzept – Einzelzimmer bezogen. Und zwar für zwei Nächte. Trainer Sascha Hildmann wollte nach der Begegnung auf keinen Fall neun Stunden über die Autobahn nach Hause fahren. „Regeneration ist in diesem kräftezehrenden Endspurt das Allerwichtigste“, sagte er der „Bild“. Gebracht hat der große finanzielle Aufwand indes nichts: Münster verlor 2:3, sorgte aber dennoch für positive Schlagzeilen. Das Team bekundete zusammen mit dem Gegner seine Solidarität mit dem ermordeten Afroamerikaner George Floyd. Vor dem Anpfiff der Partie knieten die Akteure um den Anstoßkreis nieder. Lediglich das Schiedsrichtertrio blieb stehen. Der SC Preußen schrieb bei „Twitter: „Niemand soll vor einem anderen das Knie beugen müssen. Es sei denn, er tut es freiwillig. Aus Respekt. Als Zeichen der Demut. Nein zu Rassismus!“

Am Freitagabend wurde bekannt, dass die Münsteraner wegen angeblicher Verstöße gegen das Fairplay und die Chancengleichheit Einspruch gegen die Wertung des 2:3 eingelegt haben. Preußen gehörte zu den Kritikern der Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Jetzt muss das DFB-Sportgericht entscheiden.

1. FC Kaiserslautern

Unerwartet wird das Duell mit Carl-Zeiss Jena am Sonntag zum Heimspiel für den FCK. Da in Thüringen professioneller Mannschaftssport wegen der Corona-Krise noch mindestens bis zum 12. Juni untersagt ist, musste sich Jena für das Duell mit Kaiserslautern erneut ein Ausweichstadion suchen – und tauschte das Heimrecht mit den Pfälzern, die sich laut „Ostthüringer Zeitung“ an den Reisekosten für den FC Carl-Zeiss beteiligen. Außerdem darf Jena seine elektronischen Werbebanden mitbringen. Diese standen zuletzt noch in Würzburg. Dort bestritt der Tabellenletzte vor einer Woche seine Begegnung gegen den Chemnitzer FC. Wo Jena in der nächsten Woche trainiert, ist noch vollkommen unklar. Vermutlich in Würzburg, denn dort treten die Thüringer am Mittwoch an – übrigens in einem regulären Auswärtsspiel.

KFC Uerdingen

Der 3. Liga würde wirklich etwas fehlen, wenn die Krefelder ihrem Ruf als Chaos-Club nicht mehr gerecht werden. Mitte Mai ging der mit viel Getöse geholte und zum Manager ernannte Stefan Effenberg. Nach gerade einmal acht Monaten. Wobei: Gemessen an KFC-Maßstäben ist das ja eine gefühlte Ewigkeit, der „Tiger“ war demnach quasi Langzeit-Mitarbeiter, vielleicht sogar eine Art Club-Inventar. Auf jeden Fall ist die Trennung von Effenberg auch schon wieder drei Wochen her. Und damit es nicht langweilig oder gar noch seriös wird, gibt es nun neue Schlagzeilen. Angeblich soll der KFC mit der Zahlung von Gehältern und Prämien in Verzug sein. Das berichtet „RevierSport“. Der Club wiederum teilte gegenüber dem Magazin mit, dass „alles im grünen Bereich“ sei. Was immer das auch heißen mag. Stichwort Maßstäbe.

Schon in der Vergangenheit soll der Verein bei Rechnungen für Hotels und Busunternehmen teilweise im Rückstand gewesen sein. Darüber hinaus kam es zu mehreren Gerichtsverhandlungen mit ehemaligen Spielern und Trainern, die ausstehende Zahlungen einforderten, berichtet „Liga3-online“. Es bleibt also spannend beim KFC – oder zumindest unterhaltsam.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.06.2020