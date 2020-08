Mannheim.Nach der Veröffentlichung interner Vertragsunterlagen sucht der SV Waldhof Mannheim die undichte Stelle. Unter der Überschrift „Drittliga-Boss hat Ausstiegsklausel für den BVB“ zitierte die „Sport-Bild“ am Mittwoch aus dem Vertragswerk von Geschäftsführer Markus Kompp, das in Ausschnitten auch abgedruckt wurde. In dem Arbeitspapier enthalten ist neben Details zu Gehalt und diversen Prämien auch eine Sondervereinbarung, laut der Kompp seinen Vertrag bei einem Angebot von Borussia Dortmund innerhalb von nur sieben Tagen auflösen kann. „Borussia Dortmund ist einer der besten Vereine Deutschlands und ich habe große Hochachtung vor dem, was Herr Watzke & Co. die letzten Jahre erreicht haben“, sagte der 37-Jährige der Zeitschrift: „Ich bin aber sehr glücklich beim SV Waldhof und wir haben noch einiges vor.“ Laut des Berichts läuft der Vertrag des Geschäftsführers am Alsenweg bis 2022, die Laufzeit war bei der „längerfristigen“ Verlängerung im November 2019 nicht kommuniziert worden.

Die „Waldhof-Leaks“ ärgern Kompp maßlos. „Das ist eine rhetorische Frage“, antwortete der Geschäftsführer am Mittwoch darauf, wie unglücklich er darüber sei, dass Inhalte seines Vertrages öffentlich geworden sind. Nach Informationen dieser Redaktion hat nur eine Handvoll von Mitarbeitern und Funktionären beim SVW direkten Zugriff auf diese Dokumente. Jemand aus diesem kleinen Zirkel muss die Unterlagen an die große Boulevard-Zeitschrift durchgestochen haben, um Kompp zu schaden.

„Maulwürfe gab es beim Waldhof schon mehrfach und keiner von diesen ist mehr hier. Selbiges ist auch bei dieser Angelegenheit mein Vorgehen“, kündigte der Geschäftsführer an, den Informanten suchen und zur Verantwortung ziehen zu wollen. Er könne sich nicht erklären, wer die Dokumente weitergeleitet habe.

