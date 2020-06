Kompps Idee: Nationalteam als Drittliga-Sponsor

Mannheim.Markus Kompp macht sich Gedanken. Der Geschäftsführer des Fußball-Drittligisten SV Waldhof hat zwei Vorschläge für die Task Force „Zukunft 3. Liga“. Auf seiner Facebook-Seite stellte er seine Ideen vor:

Vorschlag 1

Bislang ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft eher dafür bekannt, dass sie Einnahmen für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) generiert. Nun schlägt Kompp vor, dass sie künftig auch als Sponsor agiert, ihre eigenen Länderspiele bewirbt und offizieller Partner der Drittligisten und Amateurvereine wird. „Mit einem Werbebudget von 100 000 Euro je Verein kann man der Nationalmannschaft ligaweit eine ordentliche Werbepräsenz ermöglichen“, schreibt Kompp mit Blick auf die Drittligisten und sieht darin auch einen Mehrwert für die DFB-Elf. Schließlich habe diese seit einigen Jahren mit einem erheblichen Zuschauerrückgang zu kämpfen. Außerdem würden die Sponsoren der A-Nationalmannschaft profitieren. „Die Kosten hierfür sind im Verhältnis zum Gesamtertrag der A-Nationalmannschaft überschaubar, könnten teilweise aus einem bestehenden Werbebudget genommen werden und bringen einen deutlichen Mehrwert für die Vereine, die A-Nationalmannschaft und natürlich für den DFB in seiner Rolle als Verband und Dienstleister aller Vereine“, glaubt Kompp, der in dieses Konzept die Vereine unterhalb der 3. Liga einbinden möchte.

Das Problem: Die Corona-Krise könnte den einst so vermögenden DFB in eine „potenziell existenzbedrohende Situation“ bringen, wie DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge zuletzt beim außerordentlichen Bundestag sagte. Dort sprach er von der „tiefsten wirtschaftlichen Krise der jüngeren Vergangenheit“. Im schlimmsten Fall nimmt der DFB bis zum Jahresende 96,5 Millionen Euro weniger als geplant ein, was in diesem Fall ein Minus von 77 Millionen Euro bedeuten würde. Klar ist: Der Verband braucht dringend wieder die wirtschaftlich bedeutenden Länderspiele. Die jüngsten Länderspiel-Absagen seien zwar versichert gewesen, von nun an könne der Verband aber keine Versicherung mehr in Anspruch nehmen, sagte Osnabrügge. Kompp führt auf seiner Facebook-Seite Zahlen aus dem Jahr 2018 an. Da „erwirtschaftete die A-Nationalmannschaft einen Gewinn in Höhe von 58 Millionen Euro“. Doch dann kam Corona – und die Virus-Krise veränderte alles. Wenngleich klar sein dürfte: Sollte der DFB bald wieder Länderspiele austragen können, wird sich die finanzielle Lage auch wieder schnell bessern. Wahrscheinlich sogar dramatisch. Denn die A-Nationalmannschaft bleibt eine Gelddruck-Maschine.

Vorschlag 2

Wesentlicher einfacher dürfte sich diese Idee umsetzen lassen: Kompp regt an, dass die vom DFB verhängten und von den Spielern, den Vereinen oder deren Kapitalgesellschaften zu zahlenden Geldstrafen in einen Hilfsfonds eingezahlt werden. Dieser solle als Rücklage für zukünftige Krisen gebildet werden, damit aus eben jenem Hilfsfonds Geld zur Verfügung gestellt werden kann.

Ebenso schlägt der SVW-Geschäftsführer vor, einen prozentualen Anteil der jährlichen Strafen „infrastrukturell schwächeren Vereinen“ wie beispielsweise unterklassigen Landespokalgegnern für Sicherheitsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen, damit „diese in ihrem eigenen Stadion spielen können“. Die Verwendung des Hilfsfonds, führt Kompp weiter aus, solle auf Antrag und mittels Umlaufbeschluss durch die teilnehmenden Vereine abgesegnet werden.

