Korte schießt Waldhof auf Platz zwei

Mannheim.Linksverteidiger Marcel Hofrath riss die Arme in die Höhe, sein Jubelschrei dürfte angesichts des fast menschenleeren Carl-Benz-Stadions bis in den benachbarten Luisenpark zu hören gewesen sein. Und die Profis des SV Waldhof hatten schließlich auch allen Grund zur Freude: Erstmals im Jahr 2020 gelang dem Mannheimer Drittligisten mit dem 2:1 (0:1)-Erfolg gegen Viktoria Köln ein Heimsieg und mit dem Dreier gegen die Kölner spricht der Aufsteiger weiter ein gewichtiges Wörtchen im Aufstiegskampf mit. Zumindest bis Sonntag steht der SVW hinter Primus MSV Duisburg wieder auf einem direkten Aufstiegsplatz. Aufschließen kann nur noch die SpVgg Unterhaching.

Durch eine klare Leistungssteigerung im zweiten Durchgang war der Sieg durchaus verdient, Doppeltorschütze Gianluca Korte (47./84.) drehte die Partie nach dem Pausenrückstand. Die Kölner hatten in der ersten Halbzeit bei zwei Pfostentreffern Pech und waren durch Sven Krieger in Führung gegangen (36.).

„Ich bin froh, dass ich mit meinen beiden Treffern zu unserem Sieg beitragen konnte. Wir haben uns gegenüber der Niederlage gegen Uerdingen vor einer Woche klar gesteigert und gezeigt, dass der Sieg in Rostock keine Eintagsfliege war“, freute Korte über den wichtigen Erfolg im Aufstiegskampf. Trainer Bernhard Trares war mit dem Erfolg natürlich ebenfalls einverstanden. „Mit dem Sieg sind wir total happy, weil wir uns gerade zu Hause zuletzt nicht immer leicht getan haben“, sagte der 54-Jährige.

Im Vergleich zum 1:0-Erfolg in Rostock ersetzte Trares auf der rechten Außenbahn Maurice Deville durch Arianit Ferati, in der Spitze durfte Mounir Bouziane für Kevin Koffi von Beginn an ran. Der Franzose war es dann auch, der gleich die erste Möglichkeit für den SVW hatte. Doch nach einem schönen Pass von Gerrit Gohlke aus der eigenen Hälfte scheiterte der Franzose im Strafraum am Kölner Torwart Sebastian Patzler (2.), der ganz kurzfristig für den verletzten André Weis zwischen die Pfosten rückte. Allerdings waren auch die Kölner von Beginn an präsent und waren der Führung sogar noch näher, als Patrick Koronkiewicz nach einer Ecke aus kurzer Distanz nur den Pfosten traf (7.).

Danach war dann auch die Spielidee der Gäste nicht zu übersehen. Die Viktoria überließ den Mannheimern den Spielaufbau und wartete auf die entsprechenden Gelegenheiten, um mit einer Balleroberung schnell vor das gegnerische Tor zu kommen. Das gelang den Gästen immer wieder mehr als passabel, die nächste Schrecksekunde mussten die Mannheimer aber erneut nach einer Ecke verdauen. Dieses Mal rettete die linke Torstange für den geschlagenen Waldhof-Keeper Timo Königsmann, Kölns Sead Hajrovic war der Pechvogel (21.).

Erneut Bouziane hatte die nächste Gelegenheit und scheiterte nach Feratis Zuckerpass zum zweiten Mal an Patzler (31.). Das Tor machten dann aber die Kölner: Wieder spielte sich Köln mit sauberen Pässen vor den SVW-Strafraum und Krieger durfte unbedrängt ins linke Eck Maß nehmen – 0:1 (36.).

Über diesen Halbzeitstand konnten sich die Blau-Schwarzen nicht beschweren, dafür kam der SVW dann aber mit dem entsprechenden Schwung aus der Kabine und wurde früh belohnt. Nach einer Ecke, die Köln nicht entscheidend klären konnte, war Korte zur Stelle und glich aus (47.). „Das war natürlich lebenswichtig für uns“, kommentierte SVW-Coach Trares diesen Start nach Maß und der Waldhof hatte jetzt nicht nur mehr vom Spiel, sondern auch die klareren Chancen. Ferati aus kurzer Distanz gegen Viktoria-Schlussmann Patzler (54.), Bouziane aus fünf Metern (58.) und nochmals Ferati aus der Distanz (64.) vergaben jeweils die Möglichkeit zur Führung gegen die bei Kontern weiter gefährlichen Kölner. „Ich war mir sicher, dass noch ein Tor fällt. Ich wusste nur nicht auf welcher Seite“, war auch Kölns Trainer Pavel Dotchev bewusst, dass hier noch etwas passieren sollte.

Umso wichtiger war deshalb der Befreiungsschlag Kortes, der mit seinem zweiten Treffer die Weichen stellte. Der Matchwinner verwertete in der Mitte eine scharfe Hereingabe des eingewechselten Mete Celik. Korte traf zwar nur die Latte, aber von der Schulter des Kölner Keepers Patzler prallte der Ball zum Siegtreffer über die Linie. Korte packte den bekannten Golfschläger-Jubel aus, der SVW war entsprechend auf der 18. Bahn angekommen und nach drei Minuten Nachspielzeit durfte der SVW endlich mal wieder einen Heimsieg bejubeln.

SV Waldhof: Königsmann – Marx (74. Just), Gohlke, Schultz, Hofrath – Schuster, Flick – Ferati (74. Celik), G. Korte (87. dos Santos), Gouaida (59. Deville)– Bouziane (59. Koffi).