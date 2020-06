Kortes Schwung nimmt alle mit

Mannheim.Wenn es um die Platzreife in Sachen Golf geht, kann sich so manch einer etwas von Gianluca Korte abschauen. In seiner Freizeit greift der gebürtige Speyrer schließlich gerne zu den Eisen auf Fairway oder Green, und auch in Sachen Schwung gibt der 29-Jährige gerne Nachhilfe. Beim 2:1 (0:1)-Erfolg gegen Viktoria Köln gab es hier mal wieder entsprechenden Anschauungsunterricht. Denn immer, wenn

...