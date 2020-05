Kultfigur mit Pepitahut und flotten Sprüchen

Einhausen.Neugierde, Pünktlichkeit, Disziplin, Hochleistung – diese Begriffe fallen im Gespräch mit Klaus Schlappner immer wieder. Und wenn er am Freitag auf 80 Jahre seines Lebens zurückblickt, dann weiß er selbst am besten, dass er mit diesen Tugenden, die er vorgelebt, aber auch von seinen Spielern und Mitarbeitern eingefordert hat, stets gut gefahren ist und viel erreicht hat. Neugierde – genau das war die tiefere Bestimmung, die ihn zu seinem Engagement nach China geführt hat, wo er als Nationaltrainer für einen Aufbruch und die Einführung einer Profiliga gesorgt hat.

„Geht nicht, gibt’s nicht“

„Wenn ich nicht neugierig und ehrgeizig bin, sehe und erlebe ich nichts“, sagt Schlappner, für den Zeit seines Lebens Natur und Sport den Motor seiner Tagesmotivation betrieben. Auch heute noch steht der Elektromeister ständig unter Strom. „Geht nicht, gibt’s nicht – das ist immer noch so“, sagt Schlappner. „Ich bin Jahrgang 1940, wie der Dietmar Hopp. Wir können schon was aushalten.“ Während der Waldhöfer Bundesliga-Zeit führte er beispielsweise seinen Elektro-Betrieb in Biblis gewissenhaft weiter.

Doch zurück zu seinem Engagement im Reich der Mitte, das anfangs eher einem Himmelfahrtskommando glich. China hatte gerade gegen das kleine Hongkong mit 0:1 verloren und stand am sportlichen Tiefpunkt. „Mein Sohn war zu diesem Zeitpunkt in den Familienbetrieb hereingewachsen, so dass ich die Kurve kratzen konnte“, berichtet Schlappner. Er musste die Rechnung aber zuerst einmal mit seiner Frau machen. „Ich habe ihr die Entscheidung überlassen. Sie hat dann gesagt ,Des gucke ma uns mol an’ und ich habe gejubelt.“

Ein Botschafter

Überhaupt war seine Frau Irene ein Fundament seiner Laufbahn und gewissermaßen die Tinte für seinen Füller. Nicht zu Unrecht sagt der 80-Jährige, der wegen seine Pepitahutes Kultstatus erlangte: „Meine Frau war immer mein größter Gönner, wenn ich wieder einmal eine Idee entwickelt habe, die nicht ganz alltäglich ist.“ Als er dann in Peking ankam, fand Schlappner eine Nationalmannschaft ohne Spieler vor und musste in einem Auswahlverfahren erst einmal einen Stamm bilden, der dann nur einige Monate später den dritten Platz beim Asia Cup holte.

Schlappner wurde zu einem Botschafter des deutschen Fußballs und zu einem Bindeglied zwischen den jeweiligen Verbänden der beiden Länder.

Insbesondere das Vermitteln der deutschen Tugenden wurde in China wertgeschätzt. Pünktlichkeit – ein Wert, der das Engagement Schlappners beim SV Waldhof beinahe hätte scheitern lassen. „Im Frühjahr 1980, ich war noch bei Darmstadt 98, hat mir Richard Wirth einen Zettel an den Scheibenwischer geklemmt mit dem Hinweis, ich solle ihn mal anrufen“, berichtet Schlappner über die damaligen Gepflogenheiten der Kontaktaufnahme. „Wir hatten uns dann für 18 Uhr verabredet und als die Waldhof-Vertreter um 18.15 Uhr nicht da waren, bin ich aufgestanden. Dann haben sie mich gerade noch abgefangen, sonst wäre ich weg gewesen.“ Die Uhrzeiten gelten für den Verein genauso wie für ihn, hatte er dann erwidert.

Gast in TV-Shows

Schlappner ist keiner, der sich verbiegen lässt, der seine eigene Meinung vertritt, aber immer Etikette wahrt. Er sagte damals dem SVW zu und führte den Club auf die nationale Landkarte, verpasste ihm ein Image mit einem leidenschaftlichen, kampfbetonten Fußball und verpasste der verbissenen, teilweise arroganten Profi-Branche der Generation Happel, Heynckes und Lattek einen neuen Anstrich. In den Fernsehsendungen „Dalli-Dalli“, „Wetten daß...?“ oder „Aktuelles Sport-Studio“ war er aufgrund seiner Frohnatur und den Sprüchen im Kurpfälzer Dialekt ein willkommener und unterhaltsamer Gast. „Ich war ein Trainer, mit dem man sich unterhalten konnte und der nichts verwissenschaftlicht hat“, sagt Schlappner.

Der Bundesliga-Aufstieg mit dem SV Waldhof, die Entwicklung von eigenen Talenten zu Nationalspielern, vier Jahre Bundesliga weitgehend frei von Abstiegssorgen, die Installierung von Profistrukturen in Chinas Fußball sowie Fußspuren im Iran, der Mongolei und Nordkorea – es ist nur eine kleine Auswahl an Meilensteinen Schlappners, dem 1984/ 85 die Krönung mit dem UEFA-Cup-Einzug des SVW nur wegen eines einzigen Tores verwehrt blieb. Und dennoch zieht er daraus das Positive: „Wir haben mit unserer Mannschaft Clubs wie Schalke 04, dem VfB Stuttgart oder dem 1. FC Kaiserslautern den Auspuff gezeigt.“

