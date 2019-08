Lauterns harter Aufprall in der Realität

Mannheim.Sowohl in Kaiserslautern als auch in Rostock ist die Stimmung nach einem Fehlstart in diese Saison bereits gereizt, der MSV Duisburg fordert mit frechen Aussagen seinen kommenden Pokalgegner TSG 1899 Hoffenheim heraus. Unser Blick auf die Konkurrenten des SV Waldhof in der 3. Fußball-Liga.

1. FC Kaiserslautern

Die Euphorie nach der 2:0-Sensation im DFB-Pokal gegen Mainz 05 ist beim FCK innerhalb von nur einer Woche wieder verpufft. Die 0:3-Niederlage gegen Eintracht Braunschweig sorgte bei den mit Aufstiegs-ambitionen gestarteten Pfälzern für einen harten Aufprall in der Realität. „Wir waren zu langsam, haben zu behäbig und träge gespielt. Einige Spieler waren zu sehr in der Komfortzone“, kritisierte Lauterns Trainer Sascha Hildmann bei „MagentaSport“ den Auftritt seines Teams, das in der zweiten Halbzeit innerhalb von nur elf Minuten drei Gegentreffer kassierte. Nach fünf Spieltagen haben die Pfälzer erst eine Partie gewonnen und stehen mit fünf Zählern auf Rang 13 – zu wenig für die Ambitionen des viermaligen deutschen Meisters. Das sorgt für Frust rund um den Betzenberg. „Das war ein Scheißtag, den wir erst einmal sacken lassen müssen“, meinte Coach Hildmann. Am kommenden Montag müssen die Lauterer in Zwickau antreten, dann kommt schon der SV Waldhof zum Südwest-Klassiker ins Fritz-Walter-Stadion. Gelingt in diesen Partien nicht die Trendwende, könnte Hildmann bereits unter Druck geraten.

FC Hansa Rostock

Ähnlich wie in Kaiserslautern sieht die Situation im hohen Norden aus. Der ehemalige Bundesligist Hansa Rostock steht mit nur vier Punkten sogar auf einem Abstiegsplatz. Nach der 0:1-Niederlage gegen Dorfclub Sonnenhof Großaspach kippte am Wochenende die Stimmung unter den Fans. „Das hat mit Fußball nichts zu tun“, skandierten die enttäuschten Anhänger. „Wenn du so ein Spiel verlierst, guckst auf die Tabelle und hast nach fünf Spieltagen vier Punkte, dann ist das total unbefriedigend“, sagte Trainer Jens Härtel im „NDR“. Bei einem Verein wie Hansa Rostock sei das besonders bitter: „Weil das dann natürlich Ausschläge hat. Ob das die Fans sind, die Leute, die unzufrieden sind, und natürlich die Medien.“ Daher forderte Härtel: „Wir sollten schon schnell die Kurve kriegen, sonst wird es ungemütlich.“ Jetzt wollen die Rostocker, die in der vergangenen Saison auf Platz fünf landeten und sich Hoffnungen auf die Rückkehr in die 2. Liga machten, den Kader bis zum Transferschluss am 2. September noch einmal verstärken.

MSV Duisburg

Der frühere Nationalspieler Christoph Metzelder loste dem nächsten Gegner des SVW (Sonntag, 13 Uhr, Carl-Benz-Stadion) in der zweiten Runde des DFB-Pokals Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim zu. MSV-Trainer Torsten Lieberknecht kommentierte dieses Los überraschend mutig. „Das ist machbar“, meinte der gebürtige Bad Dürkheimer, der sich auf einen Hoffenheimer besonders freut: „Da treffe ich meinen früheren Spieler Ermin Bicakcic.“ Der 29-Jährige spielte von 2012 bis 2014 in Braunschweig unter Lieberknecht und Co-Trainer Darius Scholtysik. Ein Wiedersehen gibt es auch für Marvin Compper, der für die TSG 157 Spiele bestritt und in dieser Saison bei den Zebras anheuerte. „Das ist natürlich eine ganz schöne Hausnummer. Da müssen wir schon einen Sahnetag erwischen, um in die nächste Runde einzuziehen“, sagte der 34-Jährige in der „WAZ“.

