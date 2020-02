Mahmuti will U 19 in die Bundesliga ballern

Mannheim.Es war ein Erfolg für die Geschichtsbücher: Im Juli 1980 feierte die A-Jugend des SV Waldhof die bisher einzige Deutsche Meisterschaft des Traditionsvereins. Beim 2:1 in Oberhausen gegen den FC Schalke 04 standen vor knapp 40 Jahren spätere Profis wie Uwe „Zimbo“ Zimmermann, Uwe Rahn, Alfred Schön oder Karl-Heinz Emig im Kader der Blau-Schwarzen. Noch einmal, im Jahr 1996, schnupperte eine neue Generation der Waldhof-Buben an einer Wiederholung dieses Erfolgs, scheiterte aber im Finale an Borussia Dortmund (0:2). Seit Einführung der dreigliedrigen Bundesliga schaffte es der SVW-Nachwuchs in den Spielzeiten 2009/10, 2011/12 und 2014/15 noch insgesamt dreimal in das Junioren-Oberhaus, stieg aber jedes Mal direkt wieder ab.

Nun scheint sich ein neuer vielversprechender Jahrgang am Alsenweg gefunden zu haben. Die U 19 führt das Klassement der Oberliga Baden-Württemberg mit einem Zähler Vorsprung vor dem FC Astoria Walldorf an. Ein Spieler, der schon beim Blick auf die nackten Zahlen hervorsticht, ist Eduard Mahmuti, der bislang 13 Tore erzielt und vier weitere Treffer vorbereitet hat. Vom Erfolg der 1980er-Meistermannschaft hat der 18-Jährige bislang nur gelesen, der Kapitän der SVW-U-19 arbeitet in dieser Saison an seinem persönlichen Sommermärchen.

Gute Offensive, starke Abwehr

„Wir wollen unbedingt in die Bundesliga aufsteigen“, hat das Waldhof-Talent ein klares Ziel definiert. Auch wenn Mahmuti im Sommer aus Altersgründen aus der A-Jugend ausscheidet und in den Herren-Bereich wechselt, will er das Team mit aller Macht in die höchste Klasse schießen. „Ich bin noch nie aufgestiegen und daher gebe ich alles dafür. Außerdem stehe ich in der Torjägerliste ganz oben und will dort auch bleiben“, sagt der gebürtige Mannheimer, der auf dem Platz das Paket aus Ehrgeiz und Wille einerseits sowie aus Übersicht und Ruhe am Ball andererseits verkörpert.

Mahmutis Talent ist auch Profi-Trainer Bernhard Trares nicht verborgen geblieben – er durfte bereits im Drittligakader mittrainieren, erste Einsätze in Testspielen verpasste er verletzt. „Mein Ziel ist es, Profi zu werden“, bekennt der Youngster.

Doch zuerst einmal liegt der Fokus auf der Rückrunde in der Oberliga. „Wir müssen da weitermachen, wo wir aufgehört haben“, fordert der 18-Jährige. „Unsere Stärke ist der Wille und der Zusammenhalt. Jeder arbeitet für den anderen.“ Das verdeutlicht auch das Torverhältnis der neuen Waldhof-Buben: Die 45 erzielten Treffer verteilen sich auf insgesamt 15 Spieler, was für die Breite im Kader spricht. Auf der Gegenseite stehen nur zehn Gegentore für die Homogenität im Team.

„Dieser Wert kam nicht nur zustande, weil die Abwehr stark ist, sondern weil alle Mannschaftsteile zusammenarbeiten“, lobt Fisnik Myftari, der gemeinsam mit Christian Katins ein gleichberechtigtes Trainerteam bildet. Ziel vor Saisonbeginn sei lediglich gewesen, in der Spitzengruppe mitzumischen, der Aufstieg war keineswegs gefordert. „Wir haben in den ersten Spielen brutal gute Ergebnisse erzielt. Als wir dann auch gegen die Top-Mannschaften gewonnen haben, haben wir gemerkt, dass etwas gehen kann“, schildert Mahmuti die stetig wachsende Euphorie im Verlauf der Vorrunde. Auf fremdem Platz hat die SVW-U-19 das Kunststück der Drittliga-Mannschaft wiederholt und blieb ungeschlagen.

Nur kleinere Veränderungen gab es im Kader in der Winterpause, die noch bis zum 8. März andauert. Patrick Jardella (TSV Schott Mainz) und Lorenzo Iaquinta (FC Speyer) verließen den Alsenweg, neu hinzu stieß Kevin Arnold aus dem Juniorenbereich des Bundesligisten FC Augsburg. Mahmuti weiß ohnehin, worauf es ankommt, um am Ende ganz oben zu stehen: „Jetzt will jeder gegen uns als Spitzenreiter gewinnen. Wir müssen weiter unseren Willen zeigen und clever spielen.“ Tugenden, mit denen er eindeutig vorangehen kann.

