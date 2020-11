Manfred Osei Kwadwo verstärkt SV Waldhof

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim hat sich die Dienste des 25-jährigen Offensivspielers Manfred Osei Kwadwo gesichert. Der Ghanaer bringe die Erfahrung von 25 Einsätzen in der 2. Fußball-Bundesliga mit an den Alsenweg, teilt der Drittligist mit. In der 3. Bundesliga stand Kwadwo für die SG Sonnenhof Großaspach und den 1. FC Magdeburg in zusammen 52 Partien auf dem Rasen. In seiner Jugendzeit lief Osei Kwadwo unter anderem für den Bundesligisten Eintracht Frankfurt auf.

Kwadwo wird für den SV Waldhof Mannheim zukünftig mit der Rückennummer 20 auflaufen.

