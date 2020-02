Mannheim im Derby-Fieber: „Es wird ein heißes Spiel“

Mannheim.Er ist der Mann beim SV Waldhof, der immer ein Spiel entscheiden kann, auch wenn ihm vorher wenig bis nichts gelungen ist: Gianluca Korte. Beim 3:2-Coup in Duisburg leitete der Schifferstadter mit einem Doppelpack die Wende ein – jetzt will der 29-Jährige auch dem mit Spannung erwarteten Südwest-Derby in der 3. Fußball-Liga gegen den 1. FC Kaiserslautern seinen Stempel aufdrücken.

Vor dem brisanten Duell mit dem FCK im mit über 23 000 Zuschauern ausverkauften Carl-Benz-Stadion am Samstag (14 Uhr) sprach Korte, der in dieser Saison bisher sechs Treffer erzielt und fünf weitere Tore vorbereitet hat, mit dieser Redaktion über die Situation vor dem großen Spiel.

Über die Unruhe in Lautern nach dem Rauswurf von Vereinslegende Gerry Ehrmann: „Das beschäftigt uns nicht. Von uns werden solche Dinge ohnehin immer weggehalten.“

Über die torgefährliche Mannheimer Offensive, in der sich die Treffer auf viele Schultern verteilen: „Wir haben relativ viele Torschützen in diesem Jahr, das ist breit gefächert. Das macht uns ein bisschen gefährlicher, weil sich nicht alles auf einen Torschützen konzentriert.“

Zur Frage, ob die Chance, das erste Derbyseit 1996 zu gewinnen, so groß ist wie sehr lange nicht mehr: „Die Chance ist bei jedem Spiel 50:50. Es wird ein heißes Spiel, die Lauterer sind bestimmt auch motiviert. Vielleicht werden wir durch das volle Carl-Benz-Stadion noch ein paar Prozente mehr haben. Es wird spannend. Warten wir einfach Samstag ab.“

Zur schlechten Bilanz des SVW bei den ebenfalls ausverkauften Heimspielen in der Aufstiegsrelegation, bei denen dem Waldhof in drei Partien gegen Lotte, Meppen und Uerdingen nur ein Treffer gelang: „Der Druck in der Relegation ist schon noch einmal ein ganz anderer. Auch wenn es die besonderen Umstände eines Derbys sind, bleibt es im Endeffekt ein Punktspiel. Bei den Fans ist es extremer als bei uns. Wir versuchen uns auf Fußball zu konzentrieren. Außerdem haben wir in der ersten DFB-Pokalrunde beim 3:5 gegen Eintracht Frankfurt ein gutes Spiel gemacht – und da war es auch ausverkauft.“

Über seine Hoffnung auf ein friedliches Fußballfest: „Natürlich ist es für die Fans das heißeste Spiel, aber wir hoffen alle, dass es ruhig bleibt. Man muss auch immer daran denken, dass viele Familien mit Kindern im Stadion sein werden, die sich auf das Spiel freuen.“

Über die fulminante zweite Halbzeit in Duisburg, als der SVW einen Zwei-Tore-Rückstand noch in einen Sieg verwandelte: „Natürlich gibt uns das Rückenwind. Die zweite Halbzeit war sensationell, wir haben uns da mega-gesteigert. Jeder hat gemerkt, dass wir den Glauben hatten, das Spiel noch gewinnen zu können. Das müssen wir natürlich mitnehmen. Perfekt wäre natürlich, wenn wir gegen Lautern zwei solcher Halbzeiten zeigen könnten.“

Über die Chancen auf den sensationellen Durchmarsch – der SVW liegt in der Drittliga-Tabelle auf dem dritten Platz: „Wir sind so eine gute Truppe, dass das bei uns echt kein Thema ist. Ich hatte eine ähnliche Situation ja auch schon einmal in Braunschweig, als wir am Ende sogar in die Bundesliga aufgestiegen sind. Man kann es nicht leugnen, ist ja klar. Natürlich will man solche Erlebnisse wie die Aufstiegsfeiern nach der vergangenen Saison so oft wie möglich erleben. Aber es bringt überhaupt nichts, sich darüber zu viele Gedanken zu machen. Wir versuchen einfach, jede Partie so anzugehen, als wäre es unser erstes Drittliga-Spiel.“

Ob der passionierte Hobby-Golfer trotz seiner Schiene an der Hand seinen „Golf“-Jubel bei einem Tor gegen den FCK zeigen könnte: „Ja, ich habe ihn ja schon gegen Duisburg gemacht, dabei wird es auch bleiben. Ich bin damit in den letzten Jahren relativ gut gefahren und wüsste nicht, warum ich es ändern sollte.“

