Max Christiansens Gala im Osten

Zwickau.Ein kurzer Antritt vorbei am Gegenspieler, den Kopf oben, dann der perfekte Pass durch die Schnittstelle der Abwehrkette auf Maurice Deville: Max Christiansen bereitete das entscheidende Tor zum 1:0-Auswärtssieg des SV Waldhof beim FSV Zwickau erstklassig vor. Aber nicht nur wegen seines hochwertigen Assists war der Flensburger der unumstrittene Mann des Spiels in Westsachsen. „Genau solche Spiele musst du in einer Saison gewinnen, wenn du erfolgreich sein willst. Wir haben alles reingehauen und gezeigt, dass wir Teamgeist haben“, resümierte Christiansen nach seiner bislang wohl besten Leistung im SVW-Dress.

Nach der schweren Verletzung von Dorian Diring (Knorpelschaden im linken Knie) schlüpfte der technisch starke Olympia-Silbermedaillengewinner im Mittelfeld in eine offensivere Rolle – und war an fast jeder gefährlichen Aktion in der gegnerischen Hälfte beteiligt. „Da kann ich genauso gut spielen wie auf der Doppelsechs. Als Achter fühle ich mich auch wohl“, berichtete Christiansen nach seiner Gala im Osten.

Dabei war bis zuletzt unsicher gewesen, ob der frühere U-21-Nationalspieler überhaupt auflaufen kann. Nach dem 0:0 in der Vorwoche gegen Braunschweig war Christiansen der Kreislauf weggesackt. Ein grippaler Infekt war die Ursache, der Arzt verordnete eine Trainingspause. Erst am Donnerstag kehrte der 23-Jährige auf den Platz zurück, am Samstag signalisierte er Bernhard Trares, dass er spielfähig ist.

„Ich habe dem Trainer gesagt, dass ich wieder bei 100 Prozent bin. Er hat mir das Vertrauen gegeben und ich habe versucht, es mit Leistung zurückzuzahlen“, sagte Christiansen. Das gelang dem Norddeutschen – nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Ein starker „Kicker“-Notenschnitt von 2,87 deutet an, dass Christiansen die erhoffte Verstärkung im Mittelfeld der Mannheimer geworden ist.

Fortschritt durch Rückschritt

In Zwickau wirkte es manchmal sogar so, als sei er mit dem Niveau der 3. Liga ein wenig unterfordert. Nur gut, dass der SVW den Flensburger bis 2021 vertraglich an sich gebunden hat. An Interessenten dürfte es nicht mangeln. Beim Waldhof will Christiansen seine zuletzt ein wenig aus dem Tritt geratene Karriere wieder auf Touren bringen. Wenn er so weitermacht wie in Zwickau, wird das Prinzip „Fortschritt durch Rückschritt“ funktionieren und sein Weg mittelfristig zurück in eine höhere Liga führen. Ob in Mannheim oder anderswo.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.12.2019