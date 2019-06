Mehr als nur eine Hoffnungsträgerin

Mannheim.Nastasja Schunk und Stefanie Graf trennen 45 Jahre. Als die Tennislegende 1999 ihre Karriere beendete, war die Nummer eins der deutschen U-16-Juniorinnen noch nicht einmal geboren. Persönlich kennengelernt hat die 15-Jährige von der MTG Blau-Weiß Mannheim die 22-fache Grand-Slam-Gewinnerin aus Brühl auch nie, dennoch ist sie ihr von Kindesbeinen an ein Begriff. „Wir haben zu Hause immer viel Tennis im Fernsehen geschaut. Und bei Grand Slams gab es oft Filme über Steffi Graf“, erinnert sich Schunk. Doch als direktes Vorbild tauge Graf nicht mehr: „Sie ist zu weit weg.“

Trotzdem ist die Brühlerin mit der Weltkarriere im badischen Verband stets ein großes Thema. „Jeder weiß, wer Steffi ist“, sagt die Schülerin, die seit rund 18 Monaten im Internat des Leistungszentrums in Leimen oder am BSP in Stuttgart lebt. Dort wird sie von Bundestrainerin Jasmin Wöhr betreut. Ansonsten besucht Schunk das Mannheimer Kurpfalz-Gymnasium und ist so oft wie möglich zu Hause in Altrip.

Ihre Leistung ging zuletzt steil bergauf. Seit 2018 gehört die Tochter von Claudia Rödinger-Schunk, der Bundes-Nachwuchstrainerin im Turnen, nicht nur zum Porsche-Nachwuchs-Team, sondern auch zu den je zehn Juniorinnen und Junioren, die im Deutsche Post Top-Team Future besonders gefördert werden.

Wie einst Boris Becker

Im Jahr 2018gewann sie sensationell die Landesmeisterschaften der Erwachsenen – etwas, das in ihrem Alter zuvor nur Boris Becker gelungen war. Bei den deutschen Hallenmeisterschaften der Frauen erreichte sie als Qualifikantin das Achtelfinale, in der deutschen U-16-Rangliste kletterte sie zu Jahresbeginn auf Platz eins.

Rang fünf mit der Nationalmannschaft im Europa-Cup (Team-EM der Juniorinnen) und Medaillen bei ITF-Turnieren brachten ihr in der Weltrangliste Platz 140 ein. Vor einem Jahr lag sie noch auf Rang 318.

Dem Regionalliga-Team der MTG verhalf Schunk als Mannschaftsführerin in der vergangenen Saison zum Aufstieg in die 2. Bundesliga, doch im Kampf um den Klassenerhalt muss sie nun zuschauen. Ein im Zweitliga-Spiel am 2. Juni erlittener Faserriss der Bauchmuskultur legt die Altriperin noch vier Wochen aufs Eis, die ganze Saisonplanung ist Makulatur.

„Damit fällt wohl auch mein Start bei den US Open der Juniorinnen ins Wasser und ich werde in den Ranglisten abrutschen“, sagt die mehrfache DJM-Medaillengewinnerin. Ihre erste langwierige Verletzung trägt sie aber mit Fassung. „Ich kann ja nichts dran ändern.“

Gleichwohl ist die 15-Jährige traurig, dass sie Anfang Juni bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Ludwigshafen gar nicht erst starten konnte. „Dabei war ich erstmals an Nummer eins gesetzt.“ Zudem tut es ihr weh, dass sie ihr MTG-Team am Sonntag beim Liga-Finale in Mannheim nicht aktiv unterstützen kann. „Aber ich werde da sein und moralisch helfen.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.06.2019