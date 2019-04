Meisterlicher Waldhof-Auftritt am Bieberer Berg

Offenbach.Der ersehnte Aufstieg in die 3. Fußball-Liga ist für den SV Waldhof nur noch einen Punktgewinn weit entfernt – oder eine überfällige Nachricht aus der Frankfurter DFB-Zentrale. Nach dem eindrucksvollen 4:0 (3:0)-Triumph im stimmungsvollen Südwest-Derby bei Kickers Offenbach können die Mannheimer schon mit einem Unentschieden am Karsamstag gegen Wormatia Worms aus eigener Kraft die Rückkehr in

...