Mit diesen Teams bekommt es der SV Waldhof zu tun

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage 24 bis 32 in der Rückrunde der Saison in der 3. Liga zeitgenau terminiert. Der SV Waldhof Mannheim trifft dabei am 16. Februar zunächst vor heimischer Kulisse auf das Hinrunden-Schlusslicht Carl-Zeiss Jena, begegnet aber bereits sechs Tage später auswärts dem Tabellenführer MSV Duisburg (beide 14 Uhr). Auch im März folgen mit den Partien gegen Relegations-Rivale KFC Uerdingen (13. März, 19 Uhr) und Hansa Rostock (18 März, 19 Uhr) erneut spannungsreiche Duelle. Alle Duelle in der Übersicht:

16.02.20 14 Uhr: SV Waldhof Mannheim – FC Carl Zeiss Jena

22.02.20 14 Uhr: MSV Duisburg – SV Waldhof Mannheim

29.02.20 14 Uhr: SV Waldhof Mannheim – 1. FC Kaiserslautern

07.03.20 14 Uhr: FC Würzburger Kickers – SV Waldhof Mannheim

13.03.20 19 Uhr: SV Waldhof Mannheim – KFC Uerdingen

18.03.20 19 Uhr: F.C. Hansa Rostock – SV Waldhof Mannheim

21.03.20 14 Uhr: SV Waldhof Mannheim – FC Viktoria Köln

28.03.20 14 Uhr: Hallescher FC – SV Waldhof Mannheim

03.04.20 19 Uhr: SV Waldhof Mannheim – FC Bayern München II