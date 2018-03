Mit Korte auf Platz zwei?

Anzeige

Mannheim.Bernhard Trares hatte es schon am Freitag prophezeit. „Auch die anderen werden noch Punkte liegenlassen“, sagte der Waldhof-Trainer mit Blick auf Rivale Kickers Offenbach. Und er sollte recht behalten: Am Samstag patzte der OFC mit der 1:2-Niederlage bei Abstiegskandidat Stuttgarter Kickers, aus den vergangenen drei Partien haben die Hessen nur zwei Zähler geholt.

Das eröffnet die große Chance für den Waldhof, mit einem Sieg im Regionalliga-Nachbarschaftsduell heute Abend bei Wormatia Worms (20.15 Uhr, live Sport1) auf Relegationsplatz zwei vorzustoßen. Realistische Möglichkeiten, hinter dem enteilten Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken (60 Punkte) als zweiter Vertreter der Südwest-Staffel noch die beiden K.o.-Duelle um den Drittliga-Aufstieg zu erreichen, hat hinter Offenbach (50) und dem SVW (47) nach dem 2:0-Erfolg gegen Schott Mainz auch wieder der SC Freiburg II (45).

„Unser Ziel ist es, in Worms ein gutes Spiel zu machen“, wollte sich Trares zur günstigen Tabellenkonstellation gestern generell nicht äußern. Nach dem Abschlusstraining am Sonntagmorgen hatte der Waldhof-Coach aber einige gute Nachrichten zu vermelden: Torhüter Markus Scholz, Abwehrchef Kevin Conrad (Schulter) und Torjäger Nicolas Hebisch meldeten sich nach ihren Blessuren unter der Woche für das Fernsehspiel am Montagabend einsatzbereit, auch Ideengeber Gianluca Korte ist nach seinen muskulären Problemen wieder fit. „Er ist eine Option“, sagte Trares.