„Münchens große Liebe“ träumt von alten Zeiten

Mannheim/München. Der TSV 1860 München ist einer dieser Drittliga-Standorte, an denen man die Ambition immer mitdenken muss. Der DFB-Pokal-Triumph 1964, die deutsche Meisterschaft 1966, selige Erinnerungen. In der neueren Fußball-Zeitrechnung mischte „Münchens große Liebe“ zwischen 1994 und 2004 noch einmal die Bundesliga auf. Werner Lorant als ewig grantelnder Trainer, Hähnchen-Mogul Karl-Heinz Wildmoser als barocker Präsident - das waren Zeiten.

Es ist klar, dass der tief gefallene Münchner Traditionsverein so bald wie möglich wieder an diese goldenen Jahre anknüpfen möchte. Doch dafür müsste in einem ersten Schritt zunächst einmal der Aufstieg aus der 3. Liga gelingen - und davon waren die Löwen in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils weit entfernt (12. und 8. Platz).

Auch in dieser Saison scheint es, als fehle nach einem starken Start die Konstanz, um oben anzugreifen. Wenn am Samstag (14 Uhr) der SV Waldhof in der Fußball-Kultstätte Grünwalder Stadion antritt, wartet der TSV 1860 schon seit fünf Ligaspielen auf einen Sieg (drei Unentschieden/zwei Niederlagen). In der Tabelle rutschte das Team von Trainer Michael Köllner nach dem 1:2 bei Viktoria Köln am vergangenen Spieltag auf den neunten Platz ab. Zu wenig für die traditionell hohen Ansprüche im Stadtteil Giesing.

Waldhof-Trainer Patrick Glöckner warnt jedoch davor, die Löwen vorschnell abzuschreiben. „Mit 1860 München kommt ein Gegner auf uns zu, der extrem spielstark ist und der sowohl im Aufbau als auch im Umschaltspiel sehr gefährlich ist. Mit Sascha Mölders, Stefan Lex und Richard Neudecker haben sie ordentlich Wucht nach vorne“, sagte der 44-Jährige. Bei der unglücklichen Niederlage in Köln hätte 1860 „zur Halbzeit schon 4:1 führen können“, beobachtete der Coach der Mannheimer.

Köllner hadert mit Chancenwucher

Sein Kollege Köllner haderte folgerichtig mit dem Chancenwucher seines Teams bei der Viktoria. „Wir hätten das Spiel in den ersten 30 Minuten schon eintüten müssen. Leider haben wir aus den Möglichkeiten nur ein Tor gemacht“, sagte er. „Mit dem zwischenzeitlichen 1:1 haben wir den Gegner zurück ins Spiel geholt. Im Moment ist unsere Statik nicht ausgewogen, wir sind nach Führungen zu hektisch“, blickte Köllner zurück, der den SV Waldhof als „richtig starke Mannschaft“ bezeichnete

Verzichten muss Köllner gegen den SVW mit Dennis Dressel (Rotsperre) und Daniel Wein, der in Köln seine fünfte Gelbe Karte kassierte, auf gleich zwei zentrale Mittelfeldspieler. Aber die Mannheimer reisen bekanntlich mit noch größeren Personalsorgen in die bayerische Landeshauptstadt. Arianit Ferati (Gelbsperre), Jesper Verlaat (Muskelfaserriss) und Max Christiansen (muskuläre Probleme) stehen nach dem 0:2 in Meppen nicht zur Verfügung.

Das Duell des Neunten gegen den Zehnten könnte richtungsweisender Natur werden. Wer stagniert im Mittelfeld und wer kann an die vorderen Plätze heranschnuppern? In München rechnen sie trotz der jüngsten Ergebniskrise immer noch den Abstand zum Aufstiegsrelegationsplatz drei aus, zurzeit vier Punkte. Beim TSV 1860 muss man die Ambition eben immer mitdenken.

