Nach Ärger um Absage: Lübeck trainiert wieder

Mannheim.Die 3. Liga steuert trotz etlicher coronabedingter Spielausfälle auf die Zielgerade des Fußball-Jahres 2020 zu. Wir werfen einen Blick auf die wichtigsten Neuigkeiten bei den Konkurrenten des SV Waldhof.

VfB Lübeck

Hinter vorgehaltener Hand ärgerten sie sich beim SVW maßlos über die kurzfristige Absage des Spiels beim Aufsteiger am vergangenen Samstag. War die Absetzung wirklich unumgänglich, nachdem der Lübecker Profi Dren Feka positiv auf Corona getestet wurde? Die Pressemitteilung, die die Hansestädter am Dienstag versandten, nährt die leisen Zweifel an der Notwendigkeit der Absage. Demnach waren am Montag alle Tests negativ, die Lübecker haben ihr Training wieder aufgenommen und werden aller Voraussicht nach am Samstag in Ingolstadt antreten können – allerdings weiter ohne Trainer Rolf Landerl und Mittelfeldspieler Feka.

Viktoria Köln

Hooligans treiben für gewöhnlich auf der Tribüne oder außerhalb des Stadions ihr Unwesen – nicht in der Gästekabine. Nach dem 2:0-Sieg des Halleschen FC gegen Viktoria Köln untersucht die Polizei allerdings, wie es zu einem demolierten Heizkörper im Umkleidebereich der Kölner gekommen ist. Die Viktoria-Verantwortlichen entschuldigten sich bei den Hallensern für den Vorfall, auch wenn nicht klar sei, wer für die Beschädigung verantwortlich ist. „Natürlich werden wir den Schaden regulieren“, teilten die Kölner mit.

SV Meppen

Von Corona heimgesucht, in der Tabelle abgeschlagen: Für den SV Meppen lief die aktuelle Saison bisher katastrophal schlecht. Nachdem der Kader komplett in Quarantäne musste und insgesamt drei Partien ausfielen, sendete der Tabellenletzte aber am Montag ein Lebenszeichen. Gegen Aufstiegsaspirant FC Ingolstadt gewannen die Emsländer überraschend 2:0 – und sind nun nur noch drei Punkte vom rettenden Ufer entfernt. „Ich denke, wir haben von der ersten bis zur letzten Minute eine geschlossene, gute Mannschaftsleistung gebracht. Wir haben Meppener Tugenden gezeigt, was Einsatz und Leidenschaft angeht“, sagte Meppens Trainer Torsten Frings. Der SV Waldhof reist am kommenden Dienstag zum Nachholspiel in den Norden, wo es ein Wiedersehen mit dem früheren SVW-Kapitän Hassan Amin gibt.

MSV Duisburg

Das 2:2 im Carl-Benz-Stadion vor gut einer Woche deuteten die MSV-Verantwortlichen als Hoffnungsschimmer – doch nach dem Remis gegen den SVW gingen die Duisburger gegen Dynamo Dresden gleich wieder mit 0:3 unter. Konsequenz ist Rang 19, die schlechteste Platzierung der Vereinsgeschichte. 50 entsetzte Anhänger forderten direkt nach dem Match Erklärungen für den beängstigenden Abwärtstrend, der den Herbstmeister der Vorsaison erfasst hat. Trainer Gino Lettieri, der erst vor drei Wochen (!) als Nachfolger von Torsten Lieberknecht geholt wurde, muss bei weiteren Misserfolgen genauso um seinen Job bangen wie Sportdirektor Ivica Grlic.

1. FC Kaiserslautern

Der FCK wartet weiter auf die Initialzündung, die eine bisher durchwachsene Spielzeit in eine bessere Richtung lenkt. Beim Saar-Pfalz-Derby in Saarbrücken sah es bis zur 88. Minute aus, als könne ein schmeichelhafter Sieg beim Überraschungs-Tabellenführer gelingen. Doch dann köpfte Maurice Deville, einst sowohl für Lautern als auch für den Waldhof am Ball, zum 1:1-Ausgleich ein. „Es war ein gerechtes Unentschieden“, sagte FCK-Trainer Jeff Saibene. Mit dem Punkt kommen die Pfälzer allerdings in der Tabelle nicht vom Fleck. Nach 13 Spieltagen steht nur Platz 14 für die ambitionierten Lauterer zu Buche, am Wochenende kommt Krisenclub Duisburg auf den Betzenberg.

