Nach Blitz-Start: Waldhof Mannheim feiert gegen Wiesbaden ersten Saisonsieg

Wiesbaden.Wiesbaden (dpa/lsw) - Der SV Waldhof Mannheim hat seinen ersten Saisonsieg in der 3. Liga gefeiert. Die Kurpfälzer gewannen am Samstag mit 1:0 (1:0) beim SV Wehen Wiesbaden und blieben nach zuvor vier Unentschieden in Folge damit auch im fünften Spiel ungeschlagen. Joseph Boyamba erzielte bereits nach 90 Sekunden die Führung für den SVW, der anschließend mehrfach Glück hatte, gegen starke Wiesbadener nicht den Ausgleich zu kassieren. Mannheims Torwart Jan-Christoph Bartels avancierte zum besten Spieler seiner Mannschaft, die erst in der Schlussphase Chancen auf ein zweites Tor hatte.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.10.2020