Nach Rassismus-Vorfall: DFB bestraft SV Waldhof

Frankfurt.Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Drittligist SV Waldhof wegen „eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger“ mit einer Geldstrafe in Höhe von 2500 Euro belegt. Zudem wird den Mannheimern auferlegt, einen Geldbetrag in Höhe von 2000 Euro zur Finanzierung präventiver Maßnahmen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit an den Verein „Mannheim sagt Ja!“, die Stiftung für die internationalen Wochen gegen Rassismus oder die DFB-Stiftung Egidius Braun zu spenden.

Während des Spiels zwischen Waldhof und Türkgücü München am 3. Oktober hatte laut DFB-Mitteilung „zumindest ein Zuschauer den südkoreanischen Gästespieler Yi-Young Park rassistisch beleidigt“. Nachdem Park Schiedsrichter Robin Braun darüber informiert hatte, veranlasste dieser gemäß Drei-Stufen-Plan eine Stadiondurchsage. Nach zweieinhalbminütiger Unterbrechung konnte das Spiel anschließend ohne weitere Störung fortgesetzt werden.

„Der DFB tritt jeder Form von Rassismus ohne Wenn und Aber entgegen und duldet diesen nicht auf seinen Sportplätzen“, sagte Stephan Oberholz als stellvertretender Vorsitzender des DFB-Sportgerichts. Strafmildernd habe sich ausgewirkt, „dass es sich wohl nur um einen Zuschauer gehandelt hat und sich der Verein umgehend davon distanziert hat“, erklärte der Sportrichter.

