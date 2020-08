Neu-Waldhöfer Marcel Costly - Alternative mit Zukunft

Heidelberg.Fürs erste Mal klappte es schon ganz anständig. Ein trockener Antritt bis an die Grundlinie, eine scharfe und punktgenaue Hereingabe auf Onur Ünlücifci - das 3:0. Marcel Costly führte sich mit einer Tor-Vorbereitung beim SV Waldhof ein. Die Premiere des 24-Jährigen am Samstag im Verbandspokal-Halbfinale beim 3:0 (1:0)-Sieg gegen den ASC Neuenheim deutete an, dass der Neuzugang aus Magdeburg

...