Mannheim.Die Entscheidung ist gefallen, sie soll aber erst am Mittwoch bekanntgegeben werden. SV Waldhof Mannheims Trainer Patrick Glöckner hat festgelegt, wer die neue Nummer 1 der Mannheimer und wer Kapitän beim SVW wird, will dies aber erst am Mittwoch der Mannschaft mitteilen. Der Grund: Mehrere Spieler waren am Dienstag auf dem Medientag der 3. Liga in München unterwegs. „Sie sollen es nicht aus der Presse erfahren“, erklärte Glöckner dieser Redaktion. Als Favoriten für den Posten des Spielführers gelten Marco Schuster (24) und Marcel Seegert (26), im Tor muss sich der Mannheimer Coach zwischen Jan-Christoph Bartels (21) und Timo Königsmann (24) entscheiden.

Gemischtes Echo auf Trikots

Am Montagabend ploppte außerdem ein kurzes Video auf dem Facebook-Account des SV Waldhof auf. Der Inhalt: die neuen Trikots für die kommende Drittliga-Saison. Die Heim-Jerseys kommen im klassischen blau-schwarzen Retrolook daher, auswärts laufen die Mannheimer entweder in einem weißen Trikot mit Streifen in den Vereinsfarben und der ikonischen Raute oder einer gelblich angehauchten Alternative auf.

Das Echo auf die frische Kluft des SVW ist gemischt – kritisiert wird in einigen Fan-Kommentaren vor allem, dass weiterhin ein neuer Hauptsponsor fehlt. „Viel Tamtam machen und dann liefert ihr sowas? Ich persönlich finde die Trikots in der Konstellation einfach nur hässlich. Dann wurde vor Wochen gesagt es werden die Trikots nur mit einem Sponsor präsentiert, ergo LÜGE!“, schreibt ein Nutzer. Zurzeit wirbt der SVW mit „Herzbuwe“ für karitative Projekte. Es gibt aber auch positive Stimmen zu den neuen Jerseys. „Ich persönlich finde alle drei Trikots sehr gelungen. Und endlich ist der Kragen weg“, meint ein User.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.09.2020