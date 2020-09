Neuer Kapitän beim SV Waldhof Mannheim verkündet: Marcel Seegert folgt Kevin Conrad

Mannheim.Marcel Seegert ist neuer Kapitän des SV Waldhof Mannheim. Der Innenverteidiger des Fußball-Drittligisten folgt damit auf Kevin Conrad, der inzwischen beim Regionalligisten SV Elversberg spielt. Erster Vertreter Seegerts in diesem Amt ist Marco Schuster, danach folgt Max Christiansen.

Trainer Patrick Glöckner hatte nach eigenen Aussagen schon vor wenigen Tagen festgelegt, wer die Binde in der neuen Spielzeit trägt. Kommunizieren wollte er das aber erst nach einem Medientag der 3. Fußball-Liga am Dienstag, bei dem mehrere Spieler der Blau-Schwarzen teilnahmen. „Sie sollen es nicht aus der Presse erfahren“, erklärte Glöckner hierzu gegenüber dieser Redaktion.

Wer wird die Nummer eins?

Offen ist indes noch die Verkündung, wer die Nummer eins im Mannheimer Tor wird. Hier muss sich der Trainer zwischen Timo Königsmann und Neuzugang Jan-Christoph Bartels entscheiden. Der dritte Torwart im Bunde, Markus Scholz, hatte die Segel im Dreikampf um den Platz zwischen den Pfosten während der Vorbereitung verletzungsbedingt (Muskelfaserriss in der Wade) streichen müssen.

Am Mittwoch verkündete der SVW zudem, das der Verein Stürmer Joseph Boyamba aus der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund verpflichtet hat. Die Verantwortlichen hätten sich sehr um ihn bemüht, sagte Boyamba zu seinem Wechsel. "Sportlich gesehen bin ich nun sehr glücklich darüber, dass es geklappt hat", erklärte der 24-Jährige Linksfuß weiter und freut sich nun Wsehr auf die spannende Aufgabe in der Quadratestadt.“

Ausgebildet wurde der Deutsch-Kongolese beim MSV Duisburg und Schalke 04. Der Offensivspieler erzielte in seinen 127 Regionalligaspielen, 38 Tore und steuerte 21 Vorlagen bei. In den vergangenen beiden Spielzeiten schnürte er seine Fußballschuhe für die U23 des BVB, deren Kapitän er in der letzten Saison auch war. Nun ist Joseph Boyamba bei den Buwe der neunte Neuzugang.