Neustart nach 77 langen Tagen

Mannheim.77 Tage sind im Fußball eine unendlich lange Zeit. Die gefühlt ewige Winterpause zehrte im Lager von Regionalliga-Spitzenreiter SV Waldhof an den Nerven. Umso größer ist die Vorfreude, dass es am Samstag gegen den FSV Frankfurt (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) endlich wieder losgeht. 14 Spiele stehen noch an, in denen die Mannheimer alles dafür tun wollen, am 18. Mai den ersehnten Aufstieg in die

...