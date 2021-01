Neuzugang - Marcel Gottschling verstärkt den SV Waldhof

Mannheim.Verstärkung für den SV Waldhof: Der Verein hat sich die Dienste des 26-jährigen Marcel Gottschling gesichert. Der gebürtige Oldenburger lief zuletzt in der dritten Liga für Viktoria Köln auf und wird sich zukünftig das Trikot des SVW überstreifen. Marcel Gottschling sei ein sehr variabel einsetzbarer Spieler, der zuletzt meist in der rechten Verteidigung oder als rechter Schienenspieler anzutreffen war, hieß es seitens des SVW. Es ist nicht das erste Mal, dass Marcel Gottschling mit Patrick Glöckner zusammenarbeiten wird. Bereits in der Saison 2018/2019 lief Gottschling unter Glöckner in der Regionalliga West auf.



