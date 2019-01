Noch einmal üben und dann ab in den Flieger

Mannheim.Die Koffer sind gepackt, nach einem Training heute Morgen am Alsenweg wird sich der Tross des SV Waldhof in Richtung Flughafen aufmachen und um 19.10 Uhr Ortszeit wird der Flieger an der türkischen Riviera aufsetzen. Im Hotel Side Star Resort werden die Kurpfälzer zum zweiten Mal nach den guten Erfahrungen im Jahr 2017 ihr zehntägiges Trainingslager beziehen.

Nach zwei harten Trainingswochen und zuletzt einer freien Woche beginnt damit so langsam die heiße Phase der Vorbereitung auf die am letzten Februar-Wochenende startende Restrückrunde. „Man redet dann immer vom Feinschliff. Wir werden aber auch weiter an den Grundlagen arbeiten und wollen uns für die Rückrunde in der Defensive verbessern. Für uns ist wichtig, dass wir dafür einen grünen Rasen und gute Platzverhältnisse haben“, freut sich Coach Bernhard Trares auf deutlich mehr als 15 Grad vor Ort. 25 Spieler, davon drei Torhüter, werden nach Side fliegen. Als dritter Keeper wird Daniel Tsiflidis aus der U 23 dabei sein, ebenso wie Fabio Lo Porto als einziger Spieler aus der U 19. Er bekam rechtzeitig schulfrei.

Nicht mitreisen werden die Torhüter Christopher Gäng (Sprunggelenk) und Konstantin Weis (Handverletzung) sowie Mounir Bouziane (Schambeinentzündung) und Jan Just (Zehenbruch). Florian Flick und Jonas Weik konzentrieren sich auf Schule sowie die Ausbildung und bleiben ebenfalls in Mannheim.

Frust bei Jan Just

Besonders ärgerlich ist das für den Ex-Mainzer Just, der sich beim Trainingsstart am 7. Januar noch optimistisch zeigte. „Ich kann jetzt wieder joggen. Bis zum Trainingslager möchte ich dann wieder voll belastbar sein“, meinte er damals. Sein Comeback verzögert sich jedoch. „Er hat immer noch Schmerzen. An ein Mannschaftstraining ist noch nicht zu denken“, vermeldete jetzt Trares.

Täglich zwei Einheiten will Trares auf dem Trainingsgelände unweit des Hotels absolvieren. Auf Läufe schon vor dem Frühstück müssen sich seine Spieler aber nicht einstellen. „In der jetzigen Phase der Vorbereitung ist das nicht mehr nötig“, erläutert der Coach. Drei Testspiele hat er während des Türkei-Aufenthaltes vereinbart. Zunächst geht es gegen den dänischen Spitzenclub Aalborg BK (29. Januar), außerdem spielen die Mannheimer gegen Regionalligist Wuppertaler SV (2. Februar) und Oberligist Tennis Borussia Berlin (5. Februar). „Die Dänen werden sich gegen einen deutschen Viertligisten sicher keine Blöße geben wollen“, wartet laut Trares gleich am zweiten Tag des Trainingslagers ein erster echter Prüfstein. rod

