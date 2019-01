„Noch Luft nach oben“

Mannheim.Fast schon andächtig lauschten die anwesenden Businessclubpartner und Sponsoren des SV Waldhof gestern Abend den Worten von Cheftrainer Bernhard Trares. Und was die Geschäftspartner des SVW auf Einladung der Weß GmbH vom erfahrenen Fußballlehrer hörten, machte nicht nur Lust auf die am letzten Februar-Wochenende mit einem Heimspiel gegen den FSV Frankfurt startende Restrückrunde, sondern auch Hoffnung auf den Aufstieg in die 3. Liga.

Dass es nach drei gescheiterten Versuchen hintereinander diesmal klappt, konnte der Coach zwar nicht versprechen, doch der bisherige Saisonverlauf und die derzeit laufende Vorbereitungsphase stimmen den Coach zuversichtlich. „Unser Ziel ist es, am Saisonende aufzusteigen. Wir haben uns freigemacht von allem, was im Sommer mit den Aufstiegsspielen inklusive Eklat gelaufen ist. Ich halte unheimlich viel von diesem Team, das sehr intelligent ist und ein vorbildliches soziales Miteinander pflegt“, lobte er seine Spieler.

Mit einem „richtig guten Gefühl“ gehe das Trainerteam – Trares ist jetzt genau seit einem Jahr im Amt – die Aufgabe deshalb an. Gerne nimmt der Bensheimer in den verbleibenden 14 Ligaspielen auch die Rolle des Gejagten an. „Drei oder vier Mannschaften werden angreifen. Uns ist klar, dass wir noch nichts gewonnen haben. Aber ich sehe in der Mannschaft auch noch einen Puffer nach oben. Sie ist noch nicht ausgereizt. In der Rückrunde wollen wir den nächsten Schritt machen und hoffen auch darauf, dass der Funke auf das Publikum überspringt“, sollen die Zuschauer laut Trares weiterhin attraktiven und erfolgreichen Fußball sehen.

OST-Tribüne vor Wiedereröffnung

Seinen Anhängern machte der SVW gestern Abend in einer Mitteilung weitere Hoffnung, dass die OST-Tribüne zum ersten Heimspiel wieder als offizieller Fan-Bereich geöffnet werden kann. Das mit der Stadt und der Polizei erarbeitete Konzept zur Wiedereröffnung müsse nun auch noch vom DFB bewilligt und die baulichen Maßnahmen abgenommen werden. „Das Konzept beinhaltet sowohl bauliche, als auch organisatorische Maßnahmen, welche im optimalen Fall bis zum Restrückrundenstart gegen den FSV Frankfurt umgesetzt werden können und somit gemeinsame Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum des Carl-Benz-Stadions bei geöffneter OST möglich wären“, heißt es in der Mitteilung des SV Waldhof. Die Ost-Tribüne wurde nach den Vorfällen im Relegationsrückspiel gegen Uerdingen im Mai 2018 als Fan-Bereich geschlossen, was zu großen Protesten geführt hatte. rod/th

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019