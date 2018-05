Offensivspektakel statt nur Kontrolle

Anzeige

Krefeld.Wer nach Parallelen zwischen dem SV Waldhof und seinem Relegationsgegner KFC Uerdingen sucht, muss zwar etwas im Archiv kramen, aber die Gemeinsamkeiten sind frappierend. Die Krefelder stiegen noch unter dem Vereinsnamen Bayer 05 Uerdingen gemeinsam mit dem Waldhof 1983 in die Bundesliga auf – nach und nach stürzten die Westdeutschen aber ebenfalls in die Bedeutungslosigkeit des Amateurlagers. Nach dem Rückzug des Hauptsponsors Bayer im Jahr 1995 folgte unter dem neuen Vereinsnamen KFC Uerdingen 05 der tiefe Fall bis in die sechstklassige Niederrheinliga, Begleiterscheinungen waren insgesamt drei Insolvenzverfahren.

Doch die dunklen Zeiten, der Niedergang, die Zahlungsunfähigkeit: In diesen euphorischen Tagen scheinen die Schatten der wechselvollen Geschichte des KFC ganz weit zurückzuliegen. „Nie mehr 4. Liga“, skandierten die Fans des Meisters der Fußball-Regionalliga West auf dem Rasen des Jahnstadions in Wiedenbrück, nachdem sich die Krefelder dort mit 5:0 im letzten Saisonspiel die Krone aufgesetzt hatten. In den Relegationsspielen um den Aufstieg soll nun der SV Waldhof aus dem Weg geräumt werden.

Dabei gehen die Uerdinger – und hier ist die nächste Parallele – einen ähnlichen Weg wie die Mannheimer: Während der SVW froh sein kann, dass der Unternehmer Bernd Beetz erst eine Million Euro für die Ausgliederung der Spielbetriebsgesellschaft bereitstellte und seit seinem Einstieg im Sommer 2016 bis zum Ende der Saison 2017/2018 Löcher in ähnlicher Größenordnung gestopft haben dürfte, heißt der starke Mann beim KFC Mikhail Ponomarev. Der Moskauer Unternehmer, der eine IT- und Wirtschaftsberatung leitet und in der Nähe Düsseldorfs lebt, will mit Uerdingen und viel Geld in die 2. Liga. Die erste Mannschaft wurde bereits in eine GmbH ausgegliedert, in der der Moskauer mit seinen Millionen Hauptinvestor ist. Schon beim AFC Bournemouth war er am Aufstieg des englischen Fußballclubs in die Premier League beteiligt. Auch beim Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf und bei der Düsseldorfer EG war der Russe Gesellschafter.