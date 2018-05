Ohne Angreifer Benedikt Koep in Aufstiegsspiele

Da war es schon zu spät: Mannschaftsarzt Konstantinos Cafaltzis hilft dem am Knie verletzten Benedikt Koep beim Spiel gegen Steinbach in die Kabine. © Binder

Mannheim.Wartezeiten von teilweise über vier Stunden, gefühlt endlose Schlangen vor der Waldhof-Geschäftsstelle am Alsenweg, gestern schon fast 7000 (ausschließlich an Dauerkartenbesitzer sowie Mitglieder) abgesetzte Karten - und der offizielle Vorverkauf für das Relegationsheimspiel beginnt erst am kommenden Montag: Keine Frage, das Aufstiegsfieber hat die Fußball-Stadt Mannheim wieder voll erfasst.

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3500 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.05.2018