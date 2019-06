Online-Wettanbieter sunmaker wird Hauptsponsor des SV Waldhof

Mannheim.Der Online-Wettanbieter sunmaker wird ab 1. Juli neuer Hauptsponsor des SV Waldhof Mannheim. Das teilte der Verein am Freitagnachmittag mit. Das Firmen-Logo wird zukünftig die Brust der neuen Trikots der Buwe zieren. Einen Entwurf des neuen Trikots zeigte der Verein zunächst nicht. Der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr und wurde von der Sportmarketing-Agentur Infront vermittelt, so der SVW in seiner Mitteilung.

„Der SV Waldhof ist ein traditionsreicher Verein in Fußballdeutschland und bietet mit seiner großen Anhängerschaft die optimale Möglichkeit für uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Damit verfolgen wir weiter unser Ziel, den deutschen Sport, insbesondere den deutschen Fußball und seine Fans, langfristig zu unterstützen“, so die Mitteilung von sunmaker.

Das Wettportal sunmaker wurde 2004 gegründet und betreut seitdem nach eigenen Angaben Kunden in ganz Europa. Seit Juli 2015 gehört sunmaker zum schwedischen börsennotierten Unternehmen Cherry AB.