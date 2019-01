Organisierte Waldhof-Fans attackieren Geschäftsführer Kompp

Mannheim.Zwischen der Spielbetriebs-GmbH von Fußball-Regionalligist SV Waldhof und der organisierten Fanszene hängt der Haussegen gewaltig schief. Anlass ist die Diskussion um die Wiederzulassung der Otto-Siffling-Tribüne (OST) als Fan-Bereich. In einem offenen Brief hat der Fan-Dachverband „Pro Waldhof“ (PW) am Freitagnachmittag SVW-Geschäftsführer Markus Kompp attackiert und ihn direkt der Lüge

...