Personalien sorgen für Zündstoff

Der seltene Gast suchte sich einen Platz ein wenig abseits des Geschehens. Trainer Bernhard Trares und Torjäger Valmir Sulejmani hatte Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim als Gesprächspartner in der Pressekonferenz vor dem Top-Spiel bei Tabellenführer MSV Duisburg am Samstag (14 Uhr) angekündigt, aber aus aktuellem Anlass fand auch Sportchef Jochen Kientz den Weg in den Jugendraum am Alsenweg. Der 47-Jährige gab den anwesenden Journalisten kurz die Hand und verfolgte dann schweigend die Ausführungen von Trares und Sulejmani. Dass der SVW zwei Stunden später per E-Mail überraschend die „längerfristige“ Vertragsverlängerung mit dem Sportlichen Leiter bekanntgab, konnte da noch niemand ahnen.

Kientz’ ungewöhnliche Präsenz bei der Pressekonferenz schien eher ein Indiz für die erste Stufe des Krisenmodus’ zu sein, die in der Führungsetage des SVW ausgerufen worden ist. Anfang der Woche hatte Kapitän Kevin Conrad seinem offenbar länger aufgestauten Unmut über die aus seiner Sicht schleppenden Vertragsverhandlungen Luft gemacht – bei ihm selbst, aber auch bei anderen verdienten Spielern wie Gianluca Korte, Michael Schultz oder Maurice Deville.

„Ein Unding. Es wird in der Kabine fast über nichts anderes geredet. Natürlich beschäftigt uns das“, sagte der Conrad der „RNZ“ und warf dem Verein mangelnde Wertschätzung vor. Die Kritik ging klar an die Adresse von Sportchef Kientz, der bei der Personalplanung jeden Euro zweimal umdreht und ein wenig auf Zeit spielt, um auch im Sommer noch Spielraum im Kader für Verstärkungen zu haben – das Szenario Zweitliga-Aufstieg spielen die Mannheimer Verantwortlichen entgegen der offiziellen Sprachregelung also zumindest in den Hinterköpfen durch.

Conrad wurde für seine mit dem Verein nicht abgesprochenen öffentlichen Aussagen jedenfalls ordentlich der Kopf gewaschen. Am Mittwochabend veröffentlichte der SVW eine scharfe Stellungnahme zum Fall Conrad, die einer Abmahnung gleichkam. „Es ist ein Unding und absolut unprofessionell, diese Aussagen als Kapitän zu tätigen. Gerade als Kapitän und erfahrener Spieler muss sich Kevin über seine Aussagen und deren Wirkung in der Öffentlichkeit bewusst sein“, wurde Kientz in der Mitteilung zitiert.

Zusätzlichen Zündstoff erhält die Personalie dadurch, dass Trainer Trares intern als klarer Fürsprecher einer Vertragsverlängerung mit Conrad gilt, den er sportlich und menschlich für kaum ersetzbar hält. Am Donnerstag versuchte der SVW-Coach, die brisante Angelegenheit so gut es ging herunterzudimmen. „Grundsätzlich ist es gut, dass der Verein direkt auf Kevin zugegangen ist und die Sache aus der Welt geschafft wurde. Hoffentlich ist es ab heute kein Thema mehr“, sagte Trares, während fünf Meter entfernt Kientz aufmerksam zuhörte.

Wichtig für das Gesamtgefüge

Dann hielt der SVW-Coach aber ein Loblied auf das Miteinander in seiner Mannschaft, das man als Plädoyer dafür interpretieren konnte, wie wichtig eine Integrationsfigur wie Conrad für das funktionierende Gesamtgefüge ist. „Es ist es außergewöhnlich, welchen Zusammenhalt die Jungs in meiner Zeit beim Waldhof gezeigt haben. Das ist das Besondere an dem Team: Wir haben die Familie Waldhof fantastisch gelebt und dadurch Erfolg gehabt“, sagte Trares und fügte leicht pathetisch an: „Ich habe den Fußball schon lange nicht mehr so gefühlt wie hier und das hängt auch mit den Jungs zusammen.“

Dem konnte Sulejmani nur zustimmen: „Ich war schon bei ein paar Mannschaften, aber wie wir harmonieren, das gab es nirgendwo anders. Du kommst einfach mit guter Laune in die Kabine und hast Lust aufs Training.“

Vertrauensbeweis für Manager

Während sich Conrad & Co. jedoch gedulden müssen, was ihre Zukunft in Mannheim angeht, bekam Kientz am Nachmittag einen Vertrauensbeweis des SVW übermittelt. „Für uns war immer klar, dass wir den erfolgreichen Weg gemeinsam weitergehen werden. „Er war vor über zwei Jahren mein absoluter Wunschkandidat und es freut mich, dass wir den bisher erfolgreichen Weg für den SV Waldhof Mannheim gemeinsam weitergehen werden“, wurde Geschäftsführer Markus Kompp in der Mitteilung zur „längerfristigen“ Vertragsverlängerung des Sportlichen Leiters zitiert. Eine genaue Laufzeit nannte der SVW nicht.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Christian Beetz berichtete, die Ausdehnung der Zusammenarbeit sei bereits im Januar per Handschlag vereinbart worden. „Die Kontinuität auf dieser Schlüsselposition ist ein wichtiger Faktor für die weitere Entwicklung. Wir alle beim SVW sind von Jochen Kientz’ Fähigkeiten überzeugt. Die sportliche Entwicklung ist auch insbesondere auf seine Arbeit zurückzuführen“, sagte der Sohn von Präsident Bernd Beetz.

Kientz hatte zuvor die Gelegenheit verstreichen lassen, seine Vertragsverlängerung auf der Pressekonferenz selbst zu verkünden und mögliche Nachfragen zu beantworten. Via Pressemitteilung ließ der Ketscher verlauten: „Nach der tollen Saison und dem Aufstieg wollen wir den Verein in der Liga etablieren und weiterhin für offensiven und attraktiven Fußball stehen.“

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.02.2020