Personalpuzzle beim SV Waldhof

Bereit für einen weiteren Einsatz ist Innenverteidiger Michael Schultz. Der 24-jährige absolvierte in Koblenz sein erstes Spiel von Beginn an nach fast einem Jahr. „Ich habe mich natürlich sehr gefreut, als ich es erfahren habe. Zuletzt in der Startelf stand ich gegen Watzenborn-Steinberg, das war im Mai 2017“, blickt der 1,94 Meter große Hüne auf eine lange Pause zurück. Ein im Training erlittener Kreuzbandriss setzte ihn damals ein paar Tage nach der Partie außer Gefecht. Nach der Winterpause stieg er wieder ins Mannschaftstraining ein.

Gefragt nach Stärken und Schwächen fielen seinem Coach mit Spielintelligenz, schnellem Antritt oder auch Schnelligkeit deutlich mehr Stärken ein. „Seine Schwäche ist seine fehlende Praxis. Er muss jetzt mal wieder mindestens 20 Spiele am Stück haben, um topfit und im Rhythmus zu sein“, hofft Trares, dass sein Schützling gesund bleibt.

Keine Zukunftssorgen

Um seine nahe Zukunft muss sich Schultz indes nicht sorgen, denn die ist geklärt. „Der Verein hat mir im September den Vertrag für ein Jahr verlängert und jetzt im März für die nächsten zwei Jahre. Das ist nicht selbstverständlich“, freut er sich über eine Wertschätzung des Klubs.

Neben dem Fußball macht Schultz noch ein Fernstudium in Rechtswissenschaften mit dem Abschluss „Bachelor of Laws“. „Um das Studium kümmere ich mich in der freien Zeit. Ich hoffe, in spätestens zwei Jahren damit fertig zu sein“, plant er zweigleisig. An erster Stelle bleibt natürlich der Fußball mit einem klaren Saisonziel vor Augen.

Ob „Mitch“ wieder in der Startelf sein wird, konnte oder wollte Trares allerdings noch nicht verraten. Schultz erwartet ein schweres Match in Hoffenheim. „Das ist eine sehr junge und gute Mannschaft. Die spielt nicht zu Unrecht seit Jahren immer oben mit. Wir müssen den Kampf annehmen und unsere eigenen Stärken in die Waagschale werfen“, strahlt er aber Optimismus aus. Immerhin reist der blau-schwarze Tross mit einer Serie von sechs Siegen ohne Gegentor an. (rod)

