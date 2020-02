Perspektiven bleiben verlockend für SV Waldhof

München.Unter den mittlerweile elf Unentschieden, die sich der SV Waldhof in dieser Saison der 3. Fußball-Liga erspielt hat, waren etliche, über die sich die Mannheimer hinterher zurecht ärgerten. Vergebene Großchancen, gravierende Schiedsrichter-Fehlentscheidungen, verpasste Punkte. Das 1:1 beim TSV 1860 München gehörte ausdrücklich nicht in diese Kategorie. „Dadurch, dass wir einen Rückstand aufgeholt haben, können wir mit dem Punkt leben. Wir fahren nicht unzufrieden nach Hause“, sagte Kapitän Kevin Conrad nach einer Partie, in der der SVW über die komplette Distanz die leicht unterlegene Mannschaft war – und das ist in dieser starken Saison des Aufsteigers noch nicht allzu häufig vorgekommen.

Doch erst hielt ein auf der Linie überragender Torhüter Timo Königsmann die Mannheimer in einem kleinen Privatduell mit Löwen-Angreifer Sascha Mölders im Spiel, und dann konterte ein erstklassig herausgespieltes Tor von Mounir Bouziane (62.) umgehend die bis dahin verdiente Münchner Führung durch Noel Niemann (53.). In der Schlussphase schnupperte der Tabellenvierte bei Chancen von Jan Hendrik Marx (87.) und Kevin Koffi (90.+1) sogar am Siegtreffer, der aber gemessen an den Spielanteilen äußerst glücklich gewesen wäre. „Hintenraus hatten wir mehr Körner“, meinte Waldhof-Trainer Bernhard Trares, der an seiner früheren Wirkungsstätte Grünwalder Stadion viele alte Bekannte wiedersah.

Mit dem Remis vor 15 000 Zuschauern im atmosphärisch dichten Kultstadion in Giesing war der 54-Jährige zufrieden – auch weil die nun zehn Spiele in Folge ungeschlagenen Münchner Löwen mit dem Team, das in der Hinrunde deutlich 0:4 im Carl-Benz-Stadion verlor, fast nichts mehr zu tun haben. „1860 hat gerade eine Form, mit der sie im Grunde aufsteigen können“, ordnete Trares das 1:1 beim heimstarken Traditionsverein zurecht als Punktgewinn ein, zumal die Auswärtsserie auf 29 Spiele ohne Niederlage ausgebaut werden konnte.

In der Tabelle bleiben die Perspektiven des SVW auch nach dem 23. Spieltag überaus verlockend. Auf den Dritten Unterhaching (1:1 in Rostock, 40 Punkte) haben die Mannheimer (38) weiter nur zwei Zähler Rückstand, der direkte Aufstiegsplatz zwei ist nach Ingolstadts 1:3-Niederlage in Würzburg am Sonntag sogar nur noch drei Punkte entfernt. „Es ist immer ein gutes Gefühl, wenn man da oben steht und nicht so weit nach unten schauen muss. Aber wir tun gut daran, auf dem Boden zu bleiben und weiter zu versuchen, unsere Spiele zu gewinnen“, sagte Torschütze Bouziane. Die nächste Gelegenheit dazu haben die Waldhöfer am Sonntag im Heimspiel gegen Schlusslicht Carl-Zeiss Jena. „Die sind im Überlebenskampf und werden uns alles abverlangen“, warnte Bouziane.

Der Franzose gehört zu insgesamt sechs zum Kreis der Stammelf zählenden Mannheimer Profis, die noch keinen Vertrag für die kommende Saison besitzen. Die „Bild“-Zeitung hatte in der vergangenen Woche berichtet, wegen Unstimmigkeiten bei der Vertragsverlängerung von Kapitän Conrad sei es zu Streit zwischen Coach Trares und Sportchef Jochen Kientz gekommen. Trares wolle Conrad unbedingt halten, Kientz sei hingegen skeptisch, hieß es dort. „Das ist Schwachsinn“, sagte der Sportliche Leiter am Samstag in München dieser Zeitung. Dass es zwischen ihm und Trares gelegentlich Meinungsverschiedenheiten bei der Bewertung einzelner Spieler gebe, liege in der Natur der Sache. Aber von „Zoff“ zwischen den beiden sportlich Verantwortlichen beim SVW könne keine Rede sein. Im Hintergrund seien auch schon Gespräche mit einigen Kandidaten, die der Club halten wolle, geführt worden, so Kientz. Er verspüre aber generell bei der Kaderplanung überhaupt keinen Druck.

Trares gab sich auf Nachfrage eher schmallippig. „Ich kann das dementieren. Es kommt vor, dass man in der Sache mal verschiedene Meinungen hat. Aber ich möchte zur Personalpolitik nichts sagen, das ist Jochens Sache und er soll das beantworten“, erklärte der Heppenheimer.

