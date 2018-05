Planungen des Waldhof stehen

Anzeige

Heidelberg/Mannheim.Als Mitte der zweiten Halbzeit ein Hase über den Platz im Heidelberger Sportzentrum Süd hoppelte, war das fast schon der größte Aufreger im letzten Test des Fußball-Regionalligisten SV Waldhof, bevor es in der nächsten Woche ernst wird. Beim locker herausgeschossenen 11:0-Schützenfest gegen den Verbandsligisten SG HD-Kirchheim zeigte sich vor allem die Offensive bereits in Relegationsform: Gianluca Korte wirbelte vor der Pause, Jannik Sommer brachte sich nach dem Seitenwechsel mit einem Doppelpack in Erinnerung und auch der in den Play-offs gegen den KFC Uerdingen als Edeljoker vorgesehene Patrick Mayer traf kurz vor Schluss noch zweimal.

„Beide Teams haben das gut gemacht. Hochengagiert, mit Spielfreude und der richtigen Einstellung“, äußerte sich auch SVW-Coach Bernhard Trares, der zur Pause komplett durchgewechselt hatte, mit dem Auftritt zufrieden. Der Freundschaftskick sei eine willkommene Abwechslung zum Trainingsalltag gewesen – zwischen der letzten Ligapartie in Ulm und dem Relegationshinspiel in Duisburg (Donnerstag, 24. Mai, 19 Uhr) liegt für die Waldhof-Spieler eine Pause von immerhin zwölf Tagen. Genervt sei man von der Warterei auf die beiden Play-offs aber nicht, betonte Trares: „Wir nehmen es so, wie es kommt.“

Dosierte Video-Analysen

Auch über Pfingsten hält der erfahrene Fußballlehrer an den gewohnten Abläufen fest: Gestern gab es eine auf Regeneration angelegte Einheit, am Samstag ist frei, bevor das Team am Sonntag wieder normal zusammen trainiert. „Wir machen keinen Aktionismus“, betonte Trares. Auch beim Thema Video-Analyse des Gegners will der 52-Jährige seine Spieler nicht mit zu vielen Informationen überfrachten. „Wir zeigen den Jungs immer wieder mal ein paar Sachen, gehen das aber entspannt an“, meinte der SVW-Coach.