Pokal-Auslosung: Lösbare Aufgaben für SV Waldhof

Mannheim/Karlsruhe.Im Finale gegen Oberligist FC Nöttingen will der SV Waldhof am Samstag (16.45 Uhr, Dietmar-Hopp-Stadion Hoffenheim, live in einer Konferenzschaltung in der ARD) den ersten Triumph im badischen Verbandspokal (bfv) seit dem Jahr 1999 feiern. Doch während – aufgrund der monatelangen Unterbrechung durch die Corona-Pandemie – der Titelgewinner der Vorsaison erst in dieser Woche ermittelt wird, läuft auch der aktuelle bfv-Pokal schon auf Hochtouren. Nachdem durch den 3:1-Sieg des VfB Eppingen gegen den FC St. Ilgen am Sonntag bereits klar war, dass der SVW im Achtelfinale (Samstag, 29. August (15.30 Uhr) in Eppingen antreten muss, loste der badische Fußballverband am Montagabend in Karlsruhe bereits das Viertelfinale aus.

Für den Waldhof würde die Reise bei einem Sieg gegen den ehemaligen Zweitligisten aus dem Kraichgau auf jeden Fall zu einem Landesligisten in den Odenwald gehen: Gegner wäre der Gewinner der Partie FV Mosbach gegen FV Lauda (23. August, 17 Uhr) – für den Titelfavoriten aus der 3. Liga absolute Pflichtaufgaben. Beim VfB Eppingen hatte sich der SVW im Verbandspokal-Achtelfinale vor zwei Jahren knapp mit 1:0 durchgesetzt. In der Saison 1980/81 spielten beide Clubs in der damaligen 2. Bundesliga Süd gegeneinander (3:1, 2:3). „Die Vorfreude auf das Match gegen Waldhof ist jetzt schon riesig“, sagte Eppingens Trainer David Pfeiffer nach dem Sieg gegen St. Ilgen.

VfR gegen Finalist Nöttingen?

Auch für Verbandsligist VfR Mannheim ist seit Montagabend klar, wie der Weg ins Halbfinale des Verbandspokals 2020/2021 aussehen könnte. Bei einem Sieg im Achtelfinal-Duell beim Heidelberger Landesligisten ASC Neuenheim (23. August, 17 Uhr) würden die Rasenspieler in der Runde der letzten acht Clubs auf den Gewinner der Begegnung ATSV Mutschelbach gegen den 2020er-Finalisten Nöttingen (16. September, 19 Uhr) treffen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.08.2020