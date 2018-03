Pokal-Halbfinale live im TV

Anzeige

Karlsruhe.Wer zieht ins Finale des bfv-Rothaus-Pokal ein? Der Karlsruher SC oder SV Waldhof Mannheim? Die beiden Traditionsclubs, die insgesamt auf 31 Spielzeiten in der Bundesliga zurückblicken, stehen sich im Halbfinale des bfv-Pokals gegen-über. Und der Sieger des prestigereichen Pokalwettbewerbs hat automatisch ein Ticket für den DFB-Pokal sicher. Wie gestern bekannt wurde, überträgt Sport1 das Derby am Mittwoch, 18. April, live ab 17.25 Uhr.

Der SV Waldhof hat sich durch einen 3:2-Sieg nach Verlängerung über den FC Astoria Walldorf für das Halbfinale qualifiziert. Der Regionalligist hofft gegen den KSC auf seine Außenseiterchance und die Pokalüberraschung. Doch der KSC spielt unter Trainer Alois Schwartz bislang eine starke Drittliga-Saison und strebt die sofortige Rückkehr in die 2. Bundesliga an. Im Endspiel trifft der Sieger auf den Gewinner des zweiten Halbfinales zwischen dem 1. CfR Pforzheim (Oberliga) und dem FC Español Karlsruhe (Verbandsliga), das am 3. April, 18.30 Uhr, in Pforzheim ausgetragen wird.