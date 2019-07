Pokal-Hit ausverkauft

Nichts geht mehr: Wer den Kracher in der ersten DFB-Pokalrunde zwischen dem SV Waldhof und Bundesligist Eintracht Frankfurt (Sonntag, 11. August, 15.30 Uhr) sehen will, muss auf die Fernsehübertragung bei Sky ausweichen. Der SVW meldete am Dienstag, dass die letzte der gut 24 000 Karten weg und das Carl-Benz-Stadion damit ausverkauft ist. Alleine bei der Eintracht waren 16 000 Kartenanfragen eingegangen, im Gästebereich auf der Westtribüne finden aber nur 3500 Fans der Hessen Platz. Beim Start des Vorverkaufs war das Online-Ticketsystem des SV Waldhof aufgrund des großen Andrangs zeitweise ausgefallen, vor der Geschäftsstelle am Alsenweg bildeten sich lange Schlangen.

Der Fan-Dachverband „Pro Waldhof“ (PW) hat unterdessen die neue Preisgestaltung des Clubs nach dem Drittliga-Aufstieg in einer öffentlichen Stellungnahme mit dem Titel „Ist das der neue Umgang in der ,Waldhof-Familie’?“ kritisiert. „Das neue Verfahren, wonach ,die Tages-Tickets je nach Tabellenstand, Gegner und ggfs. Vorverkaufsphase, ausgehend von der abgebildeten Mindestpreisliste’, berechnet werden, ist ein Prozedere, welches nun überhaupt nicht zu einem Verein passt, welcher seinen Ursprung im Arbeitermilieu hat. Fans dafür zu schröpfen, dass ihr Verein an der Tabellenspitze steht, ist eine höchst bedenkliche und eigenartige Entwicklung im Fußball, die insbesondere nicht zum SV Waldhof passt“, teilte PW mit.

Der SVW wies die Kritik mit einer Replik auf der vereinseigenen Facebook-Seite zurück. „Wir haben die Preise im Ligavergleich ausführlich analysiert und diese liegen hier nach der Anpassung zur 3. Liga weiterhin im Mittelfeld. Uns geht es in keinster Weise darum, unseren treuen Fans das hartverdiente Geld aus der Tasche zu ziehen, wir sehen uns aber zu einer Anpassung gezwungen, da wir im Wettbewerb stehen und viele neue wirtschaftliche Faktoren in der 3. Liga haben, die finanziell aufgefangen werden müssen“, erklärte der Verein. alex

