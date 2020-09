Positive Corona-Tests beim SV Waldhof: Pokalspiel soll stattfinden

Mannheim.Beim SV Waldhof hat es bei Testungen vom Freitag zwei positive Covid-19-Befunde gegeben. Das teilte der Verein am Samstagnachmittag mit. Dennoch soll das Pokalspiel gegen Freiburg am Sonntag stattfinden, wie der SVW am späten Samstagabend vermeldete.

Nach Informationen dieser Redaktion handelt es sich bei den beiden Corona-Fällen um Innenverteidiger Jesper Verlaat und einen Physiotherapeuten. Deren enge Kontaktpersonen konnten ermittelt werden, teilte die Stadt Mannheim am späten Samstagabend mit. Für drei Personen – außer den beiden positiv Getesteten - sei eine 14-tägige Quarantäne angeordnet worden. "Für die weiteren Spieler besteht derzeit aus medizinischer Sicht aufgrund der Ermittlungen des Gesundheitsamtes keine erhöhte Infektionsgefahr", so die Stadt. Dem Pokalspiel gegen den SC Freiburg stehe damit aus Sicht des Gesundheitsamtes nichts entgegen. Kurz darauf teilte der Verein mit, dass das Spiel stattfinden wird.

Bei einem vorhergegangenen Test am Dienstag dieser Woche waren die betreffenden Personen noch negativ getestet worden, hieß es von Seiten des SVW. Das aktuelle Ergebnis wurde dem Team demnach am heutigen Samstag vom zuständigen Labor mitgeteilt. Das örtliche Gesundheitsamt Mannheim hat für die gesamte Mannschaft, den Trainerstab und einige Mitarbeiter der Blau-Schwarzen vorsorglich bis auf Weiteres eine häusliche Quarantäne angeordnet. Alle Personen sind symptomfrei.

Der SV Waldhof ist neben dem zuständigen Gesundheitsamt auch mit dem DFB in die Abstimmung gegangen, um die weitere Vorgehensweise hinsichtlich des DFB-Pokalspiels gegen den SC Freiburg abzustimmen, das eigentlich am Sonntag stattfinden soll.