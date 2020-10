Positiver Corona-Test im Umfeld des SV Waldhof

Mannheim.Bei Routinetestungen im Zuge der ordnungsgemäßen Durchführung des Ligabetriebs der 3.Liga ist am Freitag eine Person positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Wie der Verein in einer Pressemeldung mitteilte, sei der betroffene Mensch nicht am Trainingsbetrieb beteiligt und hatte auch sonst keinen Kontakt zu den anderen getesteten Personen. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Mannheim gibt es laut SVW keine Gründe, dass Spiel am Sonntag gegen den FC Bayern München II abzusagen.



Die infizierte Person befindet sich bereits in häuslicher Quarantäne und wird durch das zuständige Gesundheitsamt betreut.

