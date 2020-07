Premiere gegen den Riesen aus dem Osten

Mannheim.Die Frühstarter der 3. Liga kommen aus dem hohen Norden. Schon am vergangenen Mittwoch trafen sich die Fußball-Profis von Aufsteiger VfB Lübeck zum ersten Mannschaftstraining. Der ehemalige Zweitligist (1995 bis 1997 und 2002 bis 2004), bei dem der frühere Waldhof-Torjäger Nicolas Hebisch kickt, haben sich für die Rückkehr in den Profifußball nach einem Absturz bis in die 5. Liga viel vorgenommen.

„Wir sind Neulinge in der Liga und freuen uns unglaublich darauf. Ich glaube schon, dass man mit Euphorie und Emotionen einiges mitbringen kann in diese Liga, aber wir wissen auch, dass wir unsere Aufgaben in den nächsten Wochen erledigen müssen, um möglichst gut gewappnet zu starten“, sagte Trainer Rolf Martin Landerl dem „NDR“. Um sich im neuen sportlichen Umfeld zu etablieren, wird das traditionsreiche Stadion auf der Lohmühle modernisiert, der im oberen Drittel der 3. Liga angesiedelte Etat von 6,8 Millionen Euro belegt die Ambitionen der Lübecker – genau wie die Versuche, namhafte Stürmer wie Martin Harnik (Werder Bremen/Hamburger SV) oder Philipp Hosiner (Chemnitzer FC) ans Holstentor zu lotsen.

Der Aufsteiger aus der Regionalliga Nord, der wegen des Corona-Abbruchs am grünen Tisch zum Meister erklärt wurde, ist nicht der einzige interessante neue Gegner, mit dem sich der SV Waldhof in seiner zweiten Drittliga-Saison ab dem 18. September auseinander setzen muss. Das Spektrum der Mannheimer Gegner aus dem Osten bereichert mit Absteiger Dynamo Dresden ein echtes Schwergewicht – ein Zuschauerschnitt von über 27 000 Fans in der 2. Liga dokumentiert die ungebrochene Zugkraft des sächsischen Traditionsvereins.

Das kurpfälzische Trio aus den Mannheimern Marco Terrazzino (noch ein Jahr Vertrag beim SC Freiburg) und Torhüter Kevin Broll (Gerüchte um einen Wechsel zum 1. FC Köln) sowie dem Frankenthaler Baris Atik (Ziel unbekannt) wurde durch den Abstieg zwar gesprengt, aber Dynamo will am liebsten umgehend zurück in Liga zwei. „Ich glaube, dass man in Dresden wieder etwas aufbauen kann“, sagt Trainer Markus Kauczinski, einst beim Karlsruher SC und dem FC St. Pauli unter Vertrag. Gegen Dresden kommt es übrigens zu einer Premiere für den SVW: Noch nie trafen die Mannheimer in einem Pflichtspiel auf den achtmaligen DDR-Meister.

Das letzte Mal zu Zeiten der Regionalliga Süd vor fast 20 Jahren hieß der Gegner der Blau-Schwarzen SV Wehen. Der zweite Absteiger aus der 2. Liga hat seinen Vereinsnamen mittlerweile um ein Wiesbaden ergänzt und zog 2007 aus dem beschaulichen Taunus in eine neue Arena in der hessischen Landeshauptstadt um. Das Team des früheren Waldhof-Profis Rüdiger Rehm steht auf Platz 1 der ewigen Drittliga-Tabelle und wäre mit einer nur 90 Kilometer langen Anreise eine bequeme Auswärtsfahrt für die SVW-Fans – sofern Zuschauer wieder zugelassen werden.

Die Attraktivität der 3. Liga bleibt in der neuen Spielzeit groß. Für den SV Waldhof steht der nächste Derby-Doppelpack gegen den 1. FC Kaiserslautern auf dem Programm, dazu weitere reizvolle Duelle gegen Traditionsclubs wie Dresden, 1860 München, Hansa Rostock, den MSV Duisburg oder den 1. FC Magdeburg.

In diese Reihe gehört auch Aufsteiger 1. FC Saarbrücken, ein alter Rivale der Mannheimer aus der Regionalliga Südwest. Die Saarländer verfügen unter anderem wegen des sensationellen Einzugs ins Halbfinale des DFB-Pokals über wirtschaftliche Möglichkeiten, die den FCS zur potenziellen Überraschungsmannschaft der Saison machen. Allerdings müssen die Saarbrücker Anhänger zu ihren Heimspielen reisen: Die Saarländer spielen in der Arena des FSV Frankfurt, weil der knapp 50 Millionen Euro teure Umbau des eigenen Ludwigsparks immer noch nicht beendet ist.

Stadionprobleme beschäftigen auch die beiden anderen Aufsteiger. Bayern-Neuling Türkgücü München, der erste Migrantenverein im deutschen Profifußball, muss mangels einer eigenen tauglichen Spielstätte ins Grünwalder Stadion, nach Würzburg oder in die riesige Schüssel Olympiastadion ausweichen. West-Vertreter SC Verl, der sich in der Relegation knapp gegen Lok Leipzig durchsetzte (2:2, 1:1), trägt seine Heimspiele im nahen Paderborn aus.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.07.2020