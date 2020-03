Profitiert Waldhof von einem Saisonabbruch?

Mannheim. Kurz vor dem Ende des kurzfristig angesetzten Morgentrainings standen die Profis des SV Waldhof im Regen. Der heftige Schauer über dem Alsenweg passte sinnbildlich zur ungemütlichen Situation, in der sich die 3. Fußball-Liga befindet, nachdem die Ausbreitung des Coronavirus’ den Spielbetrieb an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hat. Bisher hat der DFB in Absprache mit den Vereinen nur den 28. und 29. Spieltag abgesagt - aber dieser Schritt könnte der Vorbote für die radikalste Maßnahme sein, die denkbar erscheint: der Abbruch der kompletten Saison.

„Aktuell kann noch niemand die Folgen des Coronavirus für den Fußball in ihrem gesamten Ausmaß absehen. Wir müssen uns mit allen Szenarien beschäftigen, um vorbereitet zu sein, wenn der Fall eintreten sollte, dass der Spielbetrieb unterbrochen oder die Saison sogar vorzeitig beendet werden müsste“, schrieb DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius am Donnerstag in einem Gastbeitrag im „Kicker“. Ziel bleibe natürlich, „die Saison regulär sportlich zu Ende zu spielen“.

Ob das nach den Entwicklungen der vergangenen Tage noch gelingen kann, daran hegt Waldhof-Trainer Bernhard Trares große Zweifel. „Nach dem, was man jetzt eingeleitet hat, dürfte in den nächsten sechs bis acht Wochen nach meinem logischen Verständnis keine Partie stattfinden. Normalerweise wird die Infektionsrate hochgehen, dann dürfte man erst recht nicht spielen“, sagte der 54-Jährige am Donnerstag.

Trares hat die Trainingsintensität nach der Absage der Partien gegen Uerdingen am Freitag und in Rostock am kommenden Mittwoch erhöht, für Freitag hat er ein internes Testspiel im Carl-Benz-Stadion angesetzt, um für ein bisschen Abwechslung zu sorgen. Am Sonntag und Montag haben die Mannheimer Profis dann frei.

„Die Situation ist grundsätzlich schwierig. Niemand weiß, wo die Reise hingeht“, sagte Trares, der seine Spieler trotz der Ungewissheit, ob und wann es in einem Pflichtspiel wieder um Punkte gehen wird, bei Laune halten muss. „Mir persönlich reichen zwei Vorbereitungen im Jahr im Sommer und im Winter, ich brauche nicht noch zwischendurch eine“, flachste Kapitän Kevin Conrad am Donnerstag mit Blick auf die kommenden Wochen, in denen die Mannheimer voraussichtlich ausschließlich auf dem Trainingsplatz beschäftigt sein werden. Große Hoffnung, dass es zeitnah mit dem Ligabetrieb weitergeht, hat Conrad nicht: „Ich bin eher skeptisch. Wenn man es irgendwie durch einen finanziellen Ausgleich geregelt bekäme, wäre es denkbar, mit Geisterspielen weiterzumachen. Aber dann kommt noch die Frage dazu, wie sich das Virus unter den Spielern ausbreitet. Ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall eine Weile dauert, bis wieder gespielt wird.“

Sein Trainer Trares geht davon aus, dass Infektionen innerhalb derTeams letztlich sogar für einen kompletten Saisonabbruch sorgen könnten. „Wenn ein Spieler sich mit Corona ansteckt, was passiert dann? Und das wird kommen. Dann muss die Mannschaft für zwei Wochen in Quarantäne gehen, auch der letzte Gegner, gegen den man gespielt hat. Wenn man es logisch sieht, kann man die Saison dann abbrechen“, erklärte der Heppenheimer.

Profiteur einer historischen Entscheidung zum vorzeitigen Ende der Spielzeit könnte der SVW sein, der zurzeit als Zweiter auf einem direkten Aufstiegsplatz steht. Coach Trares hofft - ganz Sportsmann - allerdings weiter darauf, dass die Entscheidung auf dem Platz fallen wird. „Ein Saisonabbruch wäre tragisch. Wir wollen ja den Wettkampf haben“, sagte der Waldhof-Coach. Auch in der Mannschaft sorgt das Thema für gemischte Gefühle. „Einerseits wäre es natürlich super, wenn wir aufsteigen würden. Andererseits: Als Sportler hätte man ein weinendes Auge, weil der Wettbewerb verzerrt würde“, sagte Conrad.

Bei einem Treffen des Drittliga-Ausschusses am Montag soll das weitere Vorgehen beraten werden. Dann liegen auch Geisterspiele wieder als Option auf dem Tisch. Bei den Gesprächen in dieser Woche hatten sich dafür laut „Kicker“ acht Clubs ausgesprochen, zehn Vereine waren für eine Verlegung - und zwei für einen kompletten Saisonabbruch.

