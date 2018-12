Punktabzug: SV Waldhof darf hoffen

Randale beim Spiel Waldhof Mannheim gegen KFC Uerdingen im Mai. © Ruffler

Frankfurt a. M./Mannheim.

Teilerfolg für Fußball-Regionalligist SV Waldhof im juristischen Kampf um die vom DFB-Bundesgericht aberkannten drei Punkte: Das Frankfurter Landgericht bestätigte am Donnerstag dieser Zeitung, dass ein Termin für die mündliche Verhandlung der Zivilklage des Mannheimer Traditionsvereins anberaumt worden ist. Bereits am 20. Februar treffen sich beide Parteien in Frankfurt.

„Wir

...