Pure Freude nach langem Leiden

Mannheim.Der 20. April 2019 ist der Tag, an dem sich das Leiden aus 16 Jahren in Momenten totalen Glücks entlädt. Als Schiedsrichterin Kristina Wacker am Karsamstag um 15.56 Uhr die Regionalliga-Partie gegen Wormatia Worms abpfeift, steht unwiderruflich fest: Der SV Waldhof kehrt durch den 1:0-Sieg gegen den rheinhessischen Nachbarn nach seinem Absturz im Jahr 2003 in den Profifußball zurück. Fast 14

...