Pyro-Show hat Folgen

„Alle Beteiligten haben erkannt, dass an diesem Tag eine rote Linie überschritten wurde“, berichtete Geschäftsführer Kompp vom Treffen mit den Ultra-Fans, bei dem es auch um die Verlagerung des Fanbereichs von der Siffling-Tribüne in die Kurvenbereiche der Ost-Tribüne ging. „Das kam natürlich nicht so gut an“, räumte Kompp ein. Wo sich der Fan-Support im Stadion nun konzentrieren soll, sei noch offen.

So gut wie sicher ist dagegen, dass der SVW zunächst mit drei Minuspunkten in die neue Saison startet. Eine eventuelle Berufungsverhandlung wird mit Blick auf die Fristen und die entsprechende juristische Vorbereitung des Einspruchs gegen das Urteil des DFB-Sportgerichts vom 5. Juli nicht vor dem Saisonstart am 28. Juli stattfinden können. Bei einem anders lautenden Urteil des Verbandsgerichts könnte der Punktabzug dann annulliert werden.

