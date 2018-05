Quartett verstärkt SV Waldhof

Anzeige

Mannheim.Mit Jan Just, Timo Kern, Valmir Sulejmani und Jesse Weißenfels hat der SV Waldhof Mannheim gestern gleich vier Neuzugänge gemeldet. Die Spieler erhalten jeweils Verträge bis zum 30. Juni 2020.

Der 21-jährige Verteidiger Just kommt vom TSV Schott Mainz. Der 1,91 Meter große gebürtige Mainzer absolvierte in der abgelaufenen Saison 34 Regionalliga-Partien. Von Hannover 96 II kommt Valmir Sulejmani. Der zweifache Nationalspieler des Kosovo absolvierte 13 Partien (fünf Tore). Der Angreifer kann zehn Bundesliga- und sieben Zweitliga-Einsätze vorweisen. Von den Stuttgarter Kickers kommt mit Weißenfels ein weiterer Stürmer. Der offensive Mittelfeldspieler Kern wechselt vom FC-Astoria Walldorf an den Alsenweg. Der gebürtige Speyrer kommt auf 160 Regionalliga-Spiele (35 Tore). red