Rassismus-Vorwürfe: Stellungnahmen liegen beim DFB

Wie in der vergangenen Saison wird SVW-Verteidiger Jan-Hendrik Marx (links, gegen FCK-Abwehrspieler Philipp Hercher) wieder den Weg nach vorne suchen. © dpa

Patrick Glöckner ist an Jahren gemessen noch ein relativ junger Fußball-Trainer, doch mit seinen 43 Lenzen hat der Coach des SV Waldhof natürlich auch schon einige Derbys erlebt. „Beispielsweise mit Viktoria Köln gegen die Fortuna oder mit den Eintracht-Amateuren gegen die Offenbacher Kickers“, blickt Glöckner nach einer kurzen Pause zurück. Was die anstehende Aufgabe mit dem SV Waldhof beim 1. FC Kaiserslautern betrifft (Samstag, 14 Uhr, live im SWR), muss der Ex-Profi dagegen nicht lange überlegen, wenn es um die passende Einordnung geht.

„Das ist natürlich etwas ganz anderes. Das war schon im vergangenen Jahr einzigartig für die 3. Liga“, erinnert sich Glöckner an seine damalige Zuschauer-Perspektive, nun ist er mittendrin statt nur dabei. „Wir sind heiß auf jedes Spiel, aber dieses Derby ist natürlich schon etwas Besonderes. Wir wollen unsere Fans immer glücklich machen – und im Derby entsprechend einen draufsetzten.“

Doch auch unter den Spielern ist der immer junge Vergleich Pfalz gegen Kurpfalz ein Thema – selbst bei den Neuen. „Da hat man natürlich schon drüber gesprochen. Das weiß man, man weiß wie wichtig das Spiel ist – und da gibt man natürlich noch ein paar Prozente extra“, fasst es etwa Marcel Costly zusammen, der in Sachen Derby beispielsweise von den Vergleichen seines Ex-Clubs Magdeburg gegen den Erzrivalen aus Halle geprägt ist.

Leidenschaft, Kampf, Provokationen – das alles gehört zu so einem Nachbarschaftsduell dazu wie der Ball zum Spiel, Coach Glöckner appelliert allerdings auch an den kühlen Kopf seines Teams. „In so einer Partie ist es auch immer wichtig, zu elft zu Ende zu spielen und abgeklärt an die Sache heranzugehen.“

Was die Atmosphäre betrifft, weiß Glöckner, was angesichts von 7500 FCK-Fans und ohne Unterstützung aus den eigenen Reihen auf sein Team zukommt, will die Situation aber positiv annehmen: „Das kann auch Ansporn sein, zu zeigen, wer wir sind und was wir vorhaben“, erwartet der SVW-Trainer die entsprechende Einstellung.

Sportlich sieht der Coach seinen Kader ebenfalls vorbereitet. Nach zwei trainingsfreien Tagen zu Beginn der Woche seien „alle voll aufgeladen“, was den „neuen“ FCK unter Boris-Schommers-Nachfolger Jeff Saibene betrifft, konnte sich Glöckner beim jüngsten 2:2 der Pfälzer beim SV Wehen-Wiesbaden ein Bild machen. „In der zweiten Halbzeit hat der FCK gezeigt, dass er auch ein anderes Gesicht an den Tag legen kann“, spielte Glöckner auf den überaus bescheidenen Start der Lauterer und den dann noch gewonnenen Punkt in Wehen an. Ebenso wie bei der Umstellung von einem 4:3:3- auf ein 4:4:2-System sieht der Waldhof-Trainer hier noch einen Prozess – in den der SVW nach Möglichkeit dazwischenfunken will.

Kader weiter zu klein

Personell gibt es wenig Veränderungen, bei Kapitän Marcel Seegert rechnet der Coach beispielsweise noch mit bis zu zwei Wochen, bis der Abwehrchef wieder in den Kader rücken kann. Dafür fährt mit Jesper Verlaat neben Gerrit Gohlke ein zweiter Innenverteidiger mit nach Kaiserslautern. Was die Startelf betrifft, lässt sich Glöckner noch Spielraum: „Ich kann mir schon vorstellen, dass es Veränderungen gibt.“

Vom Abschluss der Transferphase hatte sich der 43-Jährige übrigens mehr erwartet. „Wir haben immer noch einen überschaubaren Kader“, wünscht sich Glöckner weiter mehr Breite. Trainingsgast Florian Hansch werde weiter beobachtet. „Dann schauen wir mal, was wird.“