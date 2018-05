Relegationshinspiel in Duisburg

Anzeige

Die Entscheidung ist gefallen: Das Relegationshinspiel um den Drittliga-Aufstieg zwischen dem KFC Uerdingen und dem SV Waldhof steigt am Donnerstag, 24. Mai, in der Duisburger Zweitliga-Arena. Wie der SV Waldhof am Dienstagnachmittag bestätigte, haben sich der KFC, der MSV und der DFB auf die Spielstätte geeinigt. Anpfiff ist demnach um 19 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena. Jetzt wollen die Mannheimer mit dem KFC Uerdingen das Gästekontigent klären, danach sollen Einzelheiten zum Kartenvorverkauf bekanntgegeben werden - wahrscheinlich bis Mittwochabend.

Zuvor hatte der "Mannheimer Morgen" exklusiv über die Austragungsstätte des Relegationshinspiels berichtet.

Auf der Kippe steht unterdessen eine Fernsehübertragung der Partie. Rechteinhaber Westdeutscher Rundfunk (WDR) zeigt nach Informationen des "Mannheimer Morgen" bisher kein großes Interesse an dem Play-off-Hinspiel, was auch Konsequenzen für den Südwestrundfunk (SWR) hätte, der die Produktion der Kollegen aus Köln hätte übernehmen können.